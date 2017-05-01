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За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии

12:59, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. За первый месяц после отмены виз для поездок в Европу в странах Шенгенской зоны побывали 11 700 граждан Грузии. При этом было зафиксировано только 26 случаев отказа на въезд. Об этом журналистам сообщила глава парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.

По ее словам, результаты первого месяца безвизового режима «действительно хорошие».

«По данным на 27 апреля, в зоне Шенгена, в которую входят 30 стран, без оформления визы границу пересекли до 11 700 граждан Грузии. Несмотря на то, что были опасения, что будет много граждан, которых вернут с границы, они не оправдались – у нас было всего 26 таких случаев и все они связаны с объективными обстоятельствами – недостаточной документацией, а не с субъективным решением, которое принимает пограничник на границе», — отметила Хулордава.

«Я думаю, что следует продолжить активную работу для информирования населения, чтобы граждане знали, что означает безвизовый режим, какие это дает права и льготы и какая требуется документация для пересечения границы», — отметила парламентарий.

C 28 апреля 2017 года по решению Европарламента граждане Грузии получили возможность посещать страны Евросоюза без оформления визы для краткосрочных поездок. С правилами выезда можно ознакомиться здесь.

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