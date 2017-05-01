Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

За месяц ЕС посетили почти 12 тысяч граждан Грузии  

12:59, Май 1, 2017

 

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. За первый месяц после отмены виз для поездок в Европу в странах Шенгенской зоны побывали 11 700 граждан Грузии. При этом было зафиксировано только 26 случаев отказа на въезд. Об этом журналистам сообщила глава парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.

По ее словам, результаты первого месяца безвизового режима «действительно хорошие».

«По данным на 27 апреля, в зоне Шенгена, в которую входят 30 стран, без оформления визы границу пересекли  до 11 700 граждан Грузии. Несмотря на то, что были опасения, что будет много граждан, которых вернут с границы, они не оправдались – у нас было всего 26 таких случаев и все они связаны с объективными обстоятельствами – недостаточной документацией, а не с субъективным решением, которое принимает пограничник на границе», — отметила Хулордава.

«Я думаю, что следует продолжить активную работу для информирования населения, чтобы граждане знали, что означает безвизовый режим,  какие это дает права и льготы и какая требуется документация для пересечения границы», — отметила парламентарий.

C 28 апреля 2017 года по решению Европарламента граждане Грузии получили возможность посещать страны Евросоюза без оформления визы для краткосрочных поездок. С правилами выезда можно ознакомиться здесь.

Комментарии

Related Articles

  • Делегация из Казахстана интересуется опытом Грузии в борьбе с коррупцией   

    Делегация из Казахстана интересуется опытом Грузии в борьбе с коррупцией   

        ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  В Тбилиси с официальным визитом прибыла делегация Казахстана во главе с генеральным прокурором страны Жакипом Асановым. В ходе двухдневного визита  казахская делегация ознакомится с работой Главной прокуратуры и министерства юстиции Грузии. «Мы приехали сюда, в Грузию, изучать опыт законодательства, правоохранительной службы. И для нас представляют огромный интерес те

  • На тбилисском озере Лиси высохли деревья – оппозиция бьет тревогу

    На тбилисском озере Лиси высохли деревья – оппозиция бьет тревогу

    ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Оппозиционная политическая партия «Гражданская платформа — Новая Грузия» требует от мэрии Тбилиси незамедлительно начать расследование причины высыхания деревьев около озера Лиси.   Представители партии выложили в фейсбуке видео, в котором показали высохшие деревья. Они подозревают, что деревья были специально повреждены для того, чтобы можно было вырубить их и освободить территорию

  • Профсоюзы Грузии отметили 1 мая манифестацией в центре Тбилиси

    Профсоюзы Грузии отметили 1 мая манифестацией в центре Тбилиси

      ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Представители профсоюзов Грузии, ряда НПО и  студенческой организации «Аудитория 115»  провели сегодня в центре Тбилиси шествие с требованием улучшить условия для трудящихся и усовершенствовать трудовой кодекс Грузии. Так активисты отметили международный день солидарности трудящихся, которые официально не является в Грузии выходным днем. Около 500 демонстрантов прошли с плакатами и флагами от  первого корпуса

168
Followers
48.2K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия