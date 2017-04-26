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За неделю лари к доллару подешевел на 8 тетри

17:53, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. После незначительного роста, прошедшая неделя ознаменовалась очередной девальвацией грузинской национальной валюты. За семь дней лари по отношению к доллару подешевел на 8 тетри, а к евро – на 12 тетри.

Негативная тенденция продолжает сохраняться.

На сегодняшних торгах лари подешевел к доллару на 3,3 тетри, в результате официальный курс на 27 апреля составил 2,477 лари за 1 доллар.

Обесценился лари и по отношению к евро – согласно новому курсу, 1 евро будет стоить 2,697 лари, что на 3,8 тетри больше сегодняшнего обменного курса.

Примечательно, что в последние недели Национальный банк Грузии осуществил первые за 2017 год интервенции на сумму 19,7 миллионов долларов. До сих пор, в Нацбанке не комментируют почему были проведены соответствующие мероприятия.

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