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Заболевший гриппом патриарх Грузии чувствует себя лучше

13:54, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Состояние Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго улучшилось, у него упала температура. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии Грузии Цисана Шартава.

«Патриарху лучше. Он находится под наблюдением врачей, продолжается лечение. В больницу его не перевозили, он остается в патриархии. Температуры у него больше нет, наблюдается положительная динамика», — сказала Шартава.

Накануне Илия Второй из-за ухудшения состояния здоровья не смог присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня своей интронизации, которая прошла в Кафедральном Соборе Святой Троицы. У патриарха диагностировали вирусную инфекцию на фоне высокой температуры.

Торжественную литургию в Кафедральном Соборе Святой Троицы 25 декабря провел владыка Даниель. На службе присутствовали члены Синода, а также митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий вместе с членами делегации. Духовные лица из Украины приехали в Грузию специально ко дню празднования 39-летия со дня интронизации Илии Второго.

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