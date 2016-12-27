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Заседание политсовета ЕНД сорвалось из-за отсутствия кворума

19:52, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Из-за отсутствия кворума сегодня сорвалось заседание политсовета бывшей правящей, а в настоящее время самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является третий президент Грузии Михаила Саакашвили.

Группа депутатов парламента под руководством Гиги Бокерия, выступающая против активного участия Саакашвили в работе партии, собиралась поставить на заседании политсовета вопрос о пересмотре решения о проведении политического съезда партии 20 января.

Однако команде Бокерия не удалось собрать достаточного количества сторонников — согласно уставу партии, кворум заседания политсовета составляет более половины его членов. Между тем 27 членов политсовета — сторонники Саакашвили, сегодня распространили заявление о том, что отказываются участвовать в работе заседания.

ЕНД готовится к съезду 20 января, на котором будет переизбран политический совет. Скорее всего, после этого часть сторонников Гиги Бокерия и Давида Бакрадзе больше не сможет влиять на жизнь партии. Их уже отстранили от организации съезда и планируют исключить из партии.

Противники обвиняют команду Бокерия в том, что они пытаются отложить съезд. Сам Саакашвили также обижен на команду Бокерия из-за того, что им удалось провести на политсовете решение занять депутатские кресла в то время как он советовал бойкотировать второй тур выборов и работу парламента.

«Кворум не собрался, я бы не назвал это срывом. На самом деле стоит вопрос переноса или не переноса съезда. Они пытаются провести вопрос переноса, но это лишено оснований», — заявил один из лидеров партии Заза Бибилашвили, принадлежащий к группе сторонников Саакашвили.

В свою очередь Гига Бокерия обвинил группу сторонников Саакашвили, которую, по его словам, «возглавляет клан семьи Ахалая» — ближайших соратников третьего президента, в попытке раскола партии.

«Эта группа шаг за шагом раскалывает партию. Это, в первую очередь, проявляется в той грязной кампании по обвинению нас в сделке с Бидзиной Иванишвили. К сожалению, в этой кампании принял участие сам Михаил Саакашвили. Мы продолжим встречи со сторонниками партии и будем искать выход из ситуации», — заявил Бокерия.

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