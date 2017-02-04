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Защита Зизи Шекеладзе не согласна с решением суда

16:48, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Адвокат, представляющий интересы убитой трансгендерной женщины Зизи Шекеладзе, не согласен с решением суда.

Накануне Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого Георгия Мурджикнели к 10 годам лишения свободы. Еще три года тюремного заключения ему было добавлено в связи с преступлением, совершенным ранее.

Адвокат Циала Ратиани считает, что в данном случае 10-летний тюремный срок является неадекватным наказанием. В интервью интернет-изданию «Netgazeti» она отметила, что Мурджикнели был приговорен по статье «умышленное убийство», которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет. Суд воздержался от присуждения максимального наказания, несмотря на мотивы осужденного.

Ратиани уверена, Мурджикнели совершил убийство, руководствуясь мотивами ненависти. На это, по словам адвоката, указывает особая жестокость преступления.

Она также напомнила, что обвиняемый и пострадавшая познакомились в тюрьме, где Шекеладзе находилась в так называемом «курятнике».

«Иерархическое разделение и ситуация в тюрьме хорошо известна, то, что с людьми находящимися в так называемом «курятнике» даже не здороваются и не садятся даже есть. Соответственно, у него было другое отношение к пострадавшей, он считал ее ниже себя», — говорит Ратиани.

Следствие допросило еще несколько трансгендерных женщин, однако они заявили, что не знают Мурджикнели и никогда раньше не встречали его. Руководствуясь этим основанием, прокуратура предъявила обвинения, не учитывая отягощающие обстоятельства.

Дело о нападении на Шекеладзе получило широкую огласку. После ее смерти представители неправительственных организаций, защищающие права ЛГБТ-сообщества, потребовали от властей обеспечить надлежащий судебный процесс и строгое наказание для виновного в убийстве.

Правозащитники в очередной раз напомнили об участившихся случаях расправы над трансгендерными женщинами в Грузии. Согласно данным организации «Группа поддержки женских инициатив», только в 2016 году в Грузии было зафиксировано около 20 нападений на трансгендерных людей.

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