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Застолье и здоровье — как пережить новогодние праздники. Советы врача

14:05, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. Новогодний ажиотаж приближается к апогею – скоро начнутся праздники: Новый год, Рождество, а потом, как это у нас водится, еще и Старый Новый год. Для многих первые две недели нового года превращаются в застольные марафоны. Жареное, печеное, сладости, пряности и орехи – все это очень вкусно, но факт, что после праздников к врачам-гастроэнтерологам выстраиваются очереди.

Что делать, чтобы праздничный стол не стал полем битвы с собственным здоровьем?

Наверное, все мы в курсе, что майонез – это тяжелая пища, а жирное мясо лучше сочетать с гарниром из овощей. И все же стоит еще раз получить медицинскую консультацию, особенно если вам известны слабые стороны своего организма.

Какие опасности таит в себе праздничная кухня, «Новости-Грузия» рассказала практикующий врач гастроэнтеролог эндоскопист из клиники DKC диагностического центра Evex, академический доктор медицины Моника Шерозия:

Когда речь идет о традиционной грузинской кухне, где практически все праздничные блюда очень вкусные и сытные, с большим количеством пряностей и орехов, обязательно надо соблюдать один простой принцип: не переедать!

Также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует придерживаться определенных ограничений, а абсолютно здоровым людям – прислушаться к рекомендациям. Вот они:

1. Очень важно! Практически ни один новогодний стол в Грузии не обходится без традиционного лакомства – сушеной хурмы. Многие едят ее в большом количестве. Между тем, это продукт часто бывает опасным – хурма может стать причиной образования фитобезоара – нерастворимого соединения, которое заполняет просвет выходной части желудочка или кишки и вызывает явления непроходимости.

Все может закончиться в лучшем случае промыванием желудка – в худшем – операцией. А избежать этого просто – не ешьте больше трех штук этого лакомства в сутки.

2. Если у вас желчекаменная болезнь или хронический холецистит, воздержитесь от очень жирной пищи и блюд с орехами, а также от свинины и баранины.

3. При хроническом гастрите с высокой кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – ограничьте острые блюда и пряную пищу.

4. Если вы недавно перенесли острый панкреатит, то рекомендуется просто забыть о том, что Новый год – это застолье и продолжать придерживаться назначенной врачом диеты.



5. Если у вас дивертикулез толстой кишки, воздержитесь от свежей зелени, газообразующих продуктов и фруктов с косточками.

6. При болезнях печени и поджелудочной железы воздержитесь от употребления спиртного.

7. При геммороидальном заболевании прямой кишки откажитесь от острого, пряностей, свинины и барнины, а также от продуктов, вызывающих газообразование.

8. Так как алкоголь является неотъемлемой частью праздника, старайтесь не смешивать разные типы алкоголя, особенно это касается тех, у кого проблемы с печенью, поджелудочной железой и пищеводом.

Если вы все же не смогли устоять перед искушением и возникли проблемы, обязательно знать следующее:

1. При болях в брюшной полости ни в коем случае не пейте болеутоляющее! Следует принимать спазмолитики и Симетикон.

2. При подозрении на интоксикацию – алкогольную или пищевую, нужно принять большое количество жидкости и абсорбенты.

3. Если чувствуете тяжесть после еды, можно принять фермент и антацидное средство, а также минеральную воду.

Если после всех попыток состояние не улучшилось, обязательно обратитесь к врачу.

Будьте здоровы и с наступающими праздниками!

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