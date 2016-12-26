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Заза Пачулия и «Матч всех звезд» НБА — как проголосовать правильно

20:35, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. В Национальной Баскетбольной Ассоциации началось интернет-голосование за игроков стартовой пятерки Восточной и Западной Конференций для участия в «Матче всех звезд».

Список претендентов включает в себя абсолютно всех игроков, выступающих в НБА.

Болельщики из Грузии, как и в прошлом году, уже начали активную кампанию по продвижению самого известного баскетболиста Грузии — Зазы Пачулия, капитана сборной Грузии и центрового «Голден Стэйт Уорриорз».

В прошлом году, Пачулия, который выступал за «Даллас Маверикс», не хватило всего 14 тысяч 228 голосов, чтобы пробиться в стартовую пятерку.

На этот раз голосование продлится до 16 января 2017 года, а сам «Матч всех звезд» НБА состоится в феврале в Новом Орлеане.

Кроме того, в этом году в правила отбора внесены изменения.

Если раньше игроков стартовой пятерки выбирали исключительно болельщики, то сейчас половину баскетболистов выбирают болельщики, а по 25% — спортивные журналисты и сами игроки НБА.

Еще семь человек в команду отбирает главный тренер каждой из сборных Западной и Восточной конференций.

Где и как правильно голосовать за Зазу Пачулия? Рассказываем:

На странице Facebook в статусе пишем #NBAVOTE Zaza Pachulia

2. Twitter: #NBAVOTE Zaza Pachulia

3. Google: в поисковой строке пишем NBA Vote All-Star Затем из представленных команд выбираем Golden State Warriors и в списках команды кликаем фотографию грузинского центрового.

4. На официальном сайте НБА: заходим по адресу nba.com/vote и голосуем за Пачулия.

Следует учесть, что на каждом из перечисленных ресурсов можно проголосовать только один раз в течение 24 часов.

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