Заза Пачулия и «Матч всех звезд» НБА — как проголосовать правильно
ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. В Национальной Баскетбольной Ассоциации началось интернет-голосование за игроков стартовой пятерки Восточной и Западной Конференций для участия в «Матче всех звезд».
Список претендентов включает в себя абсолютно всех игроков, выступающих в НБА.
Болельщики из Грузии, как и в прошлом году, уже начали активную кампанию по продвижению самого известного баскетболиста Грузии — Зазы Пачулия, капитана сборной Грузии и центрового «Голден Стэйт Уорриорз».
В прошлом году, Пачулия, который выступал за «Даллас Маверикс», не хватило всего 14 тысяч 228 голосов, чтобы пробиться в стартовую пятерку.
На этот раз голосование продлится до 16 января 2017 года, а сам «Матч всех звезд» НБА состоится в феврале в Новом Орлеане.
Кроме того, в этом году в правила отбора внесены изменения.
Если раньше игроков стартовой пятерки выбирали исключительно болельщики, то сейчас половину баскетболистов выбирают болельщики, а по 25% — спортивные журналисты и сами игроки НБА.
Еще семь человек в команду отбирает главный тренер каждой из сборных Западной и Восточной конференций.
Где и как правильно голосовать за Зазу Пачулия? Рассказываем:
- На странице Facebook в статусе пишем #NBAVOTE Zaza Pachulia
2. Twitter: #NBAVOTE Zaza Pachulia
3. Google: в поисковой строке пишем NBA Vote All-Star Затем из представленных команд выбираем Golden State Warriors и в списках команды кликаем фотографию грузинского центрового.
4. На официальном сайте НБА: заходим по адресу nba.com/vote и голосуем за Пачулия.
Следует учесть, что на каждом из перечисленных ресурсов можно проголосовать только один раз в течение 24 часов.