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Женщина задержана в Батуми за незаконное оружие

11:29, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. 32-летняя женщина задержана в Батуми по обвинению в незаконном хранении-приобретении и ношении оружия, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Согласно данным следствия, при личном обыске задержанной был обнаружен незарегистрированный пистолет системы Макарова, а также обойма и пять патронов.

Следствие ведется по второй и третьей частям статьи 236 УК Грузии — это «противоправное ношение огнестрельного оружия», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, а также «противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия» — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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