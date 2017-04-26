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Житель Тбилиси на почве ревности задушил бывшую жену

11:00, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Пропавшая около суток назад жительница Тбилиси, мать четверых детей Миранда Вачеившили, обнаружена убитой.

40-летняя женщина была задушена электропроводом. По подозрению в совершении убийства задержан ее бывший муж, 42-летний Георгий Джаниашвили, который уже сделал признательное показание, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Убийство произошло 23 апреля в четвертом микрорайне Глдани. Полиция задержала убийцу в подъезде дома. Мотивом преступления называют ревность.

«Следствие установило, что обвиняемый на почве ревности задушил женщину 1977 года рождения и скрылся с места преступления. Правоохранители арестовали обвиняемого через несколько минут после произошедшего неподалеку от места происшествия», — сообщила корр. «Новости-Грузия» сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел.

В беседе с журналистами члены семьи убитой заявляют, что Джаниашвили часто угрожал бывшей жене, о чем она сообщала в МВД. Более того, суд выдал ордер, согласно которому, Джаниашвили не имел права общаться с бывшей женой. После этого он попытался поджечь дом друзей Миранды Вачеишвили.

Суд присудил подозреваемому предварительное заключение в качестве меры пресечения. Защита не исключает, что убийца может быть психически нездоров. Ведется расследование по статье «умышленное убийство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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