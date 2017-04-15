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Жители Сурами провели акцию по уборке туристических объектов

19:26, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Жители Сурами провели акцию по уборке главных туристических объектов курортного поселка – порядка 200 добровольцев, среди которых школьники и спортсмены, убрали территорию Сурамской крепости, лесов Баиантхеви и Зиндиси.

Местные жители также очистили от мусора зону возле музея Леси Украинки и храма Квирацховлоба. Организатором акции выступило Национальное агентство туризма Грузии.

«Мы очистили все туристические достопримечательности, в том числе Сурамскую крепость, поскольку Сурами должен быть готов к летнему туристическому сезону. Пользуясь случаем, я еще раз призываю наших сограждан во время путешествий по Грузии заботится о природе», — сказал глава Национального агентства туризма Грузии Георгий Чоговадзе в эфире телекомпании «Имеди».

По итогам сегодняшней уборки, добровольцы собрали 450 пакетов мусора. В Национальном агентстве туризма заявляют, что подобные акции перед началом летнего сезона будут проводится и в других регионах страны.

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