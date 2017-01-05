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Жителям Тбилиси объяснили, почему в декабре они платили за газ больше

13:36, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Увеличение счетов за потребление газа в Тбилиси связано с похолоданием, заявила Нино Турманидзе — директор по вопросам финансов и маркетинга газораспределительной компании «КазТрансГаз – Тбилиси».

Многие жители Тбилиси выразили возмущение в связи с возросшими счетами за газ в прошлом месяце. Они утверждают, что в ноябре и декабре их отопительные приборы работали с одинаковой мощностью, однако счета за последний месяц в полтора раза больше, чем в ноябре.

Турманидзе объясняет сложившуюся ситуацию разницей температур.

«На увеличение потребления природного газа нашими потребителями значительно повлияло резкое понижение наружной температуры. В декабре месяце средняя температура днем была на 5-7 градусов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Турманидзе на брифинге сегодня.

Она добавила, что любой абонент может сам рассчитать объем потребляемых кубметров газа и стоимость за поставленное топливо.

«Если абонент сомневается в исправности работы счетчика, он может обратиться к нам по «горячей линии»: 2 40 40 04, либо в любой дистрибуционный центр», — говорит представитель «КазТрансГаз – Тбилиси».

В настоящее время тариф на природный газ в Тбилиси составляет 45,62 тетри за 1 куб. м. а в регионах — от 40 до 50 тетри за 1 куб. м. Текущий курс: 1 доллар – 2,67 лари.

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