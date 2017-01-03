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Журнал Vogue о том, как Грузия стала туристическим трендом в 2017 году

12:01, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. Самый влиятельный глянцевый журнал в мире — Vogue, включил Грузию в топ-10 горящих туристических направлений в 2017 году.

Издание считает, что в наступившем году путешественники предпочтут для отдыха уединенные места, спрятанные от людских глаз.

«В прошлом году, опытные путешественники съезжались в Рио на Олимпийские игры; в Кубу, потому что они могли себе это позволить; и в национальные парки Америки, чтобы отметить 100-летний юбилей чудес природы в собственном дворе», — пишет Vogue.

Направления, которые были популярными в 2016 году, останутся таковыми и сейчас, однако в странах, которые уже полюбились туристам, путешественники будут искать новые, неизведанные места, считает автор рейтинга — тревел-журналист Джен Мерфи.

Мерфи напоминает читателям, что в наступившем году такие уголки станут еще доступнее, благодаря специальным сервисам и нововведениям.

Так, на Грузию тревел-эксперт Vogue предлагает взглянуть под другим углом. Правильно расставив акценты, удастся заметить, что современный Тбилиси похож на Бруклин.

«Грузия (страна, не штат) в последние годы уже наделала много шума, благодаря своей удивительно большой винной сцене. Однако поездка за бутылкой выдающегося вина — это только одна из причин, по которой стоит посетить Грузию. Столица Тбилиси, со своим молодым креативным классом и бруклинским обаянием, утвердился как «хаб крутости»», — рассказывает Мерфи.

Журналист перечисляет места, которые необходимо посетить в Тбилиси.

«Отель Rooms Hotels со своим супер-дизайном должен стать вашей отправной точкой для изучения захватывающего искусства, музыки и еды городской сцены. Любимое местное музыкальное заведение — Bassiani, привозит лучших электронных музыкальных исполнителей со всего мира, в то время как Fabrika — швейная фабрика советской эпохи, которая превратилась многофункциональное культурное пространство, выдвигает на первый план городских художников Тбилиси», — говорится в рейтинге.

Тревел-журналист выделяет ресторан Le Montrachet

«Грузинская кухня вступает в свои права за счет инновационных ресторанов таких, как Le Montrachet — нео-бистро под управлением выпускника ресторана French Laundry Франческо Манало», — рассказывает Мерфи.

Le Montrachet

Кроме того, Грузия, по мнению журналиста, сможет удивить самых испытанных любителей зимнего отдыха.

«Благодаря новому партнерству между Rooms Hotel и компанией Kazbegi Helicopters («Вертолеты Казбеги»), Грузия подготовила почву, чтобы стать новой зимней площадкой для самых заядлых лыжников и сноубордистов, желающих получить доступ к нетронутой местности в горах Кавказа», — заключает он.

Среди других топовых направлений в 2017 году — Оман, путешествие в который Vogue называет «побег за праздником на Ближний Восток», малайзийский остров Лангкави,известный своими пляжами, Мадагаскар, Шри-Ланка, Иордания, Колумбия, а также американский штат Айдахо.

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