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Знаменитый итальянский дирижер и пианист выступит в Тбилиси

16:29, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Всемирно известный итальянский пианист, дирижер и композитор Эцио Боссо (Ezio Bosso) станет почетным гостем на концерте благотворительного фонда «Натврис хе» («Древо желания») в Тбилиси.

Вечер состоится 1 мая, в 21:00, на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили. Боссо будет управлять симфоническим оркестром оперного театра.

Эцио Боссо получил блестящее музыкальное образование в Вене и Турине. Уже в шестнадцатилетнем возрасте начал карьеру пианиста в разных европейских оркестрах и выступал во всем мире как солист и дирижер. Создавая множество собственных композиций, свой дебютный альбом «The 12th room» Боссо выпустил лишь в 2015 году. Эцио также является автором саундтреков к многим фильмам, в том числе к картине «Я не боюсь» Габриэле Сальватореса, которая принесла ему особую популярность.

Эцио Боссо – 45 лет. В 2011 году ему поставили диагноз бокового амиотрофического склероза (неизлечимое заболевание центральной нервной системы). Однако болезнь не ограничивает творческие способности талантливого музыканта.

Наряду с Эцио Боссо, гостями вечера также станут известная итальянская сопрано Кармен Джанатазио (Carmen Giannattasio) и молодой британский пианист-виртуоз и композитор Оливер Пул (Oliver Poole).

Выступит и хозяйка вечера – основательница фонда и всемирно известное меццо-сопрано Нино Сургуладзе. Это будет седьмой по счету благотворительный концерт, который певица устраивает в грузинской столице.

Благотворительный фонд «Натврис хе», основанный в Грузии в 2014 году, благодаря участию грузинской общественности и мировых звезд смог помочь десяткам детей.

«Большинству детей было профинансировано лечение за границей и были проведены сложнейшие операции. На номере благотворительного фонда на сегодняшний день зафиксировано более двухсот тысяч звонков», — говорится в сообщении фонда.

Номер благотворительного счета в банке TBC GE18TB7276636080100005. Желающие также могут поучаствовать в благотворительности, позвонив по телефону 09 01 900 999. Стоимость звонка 1 лари (около 0,4 долларов).

Билеты на благотворительный вечер можно приобрести онлайн — на tkt.ge.

Организаторами мероприятия вместе с Фондом «Натврис хе», является компания SOCAR и Общественный вещатель Грузии, при поддержке мэрии Тбилиси, посольства Италии в Грузии и Банка TBC.

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