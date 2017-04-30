Анонсы Главное Новости

Звезды электронной музыки из Европы выступят на 4GB Festival в Грузии

19:08, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Звезды европейской клубной сцены из Германии и Великобритании выступят на 4GB Festival, который пройдет в Грузии в мае.

4GB Festival – это ежегодный фестиваль электронной музыки, проходящий в стране с 2011 года. Фестиваль посвящен памяти одного из грузинских пионеров клубной музыки, диджея Гио Баканидзе, который ушел из жизни в 2010 году.

В этом году фестиваль будет проходить 11, 12, 13 и 20 мая.

Площадкой 4GB станет заброшенный Центр космических сооружений близ села Сагурамо. Это экспериментальный комплекс, который строился еще под патронажем ЦК компартии Грузии.

Проморолик фестиваля с видами Центра космических сооружений.

Хедлайнерами фестиваля станут такие музыканты и диджеи, как немецкий исполнитель Michael Mayer, немецкий продюсер, музыкант и диджей Ricardo Villalobos чилийского происхождения, а также немцы Moritz von Oswald, Shed, Move D, Mathew Jonson, Acid Pauli, Gerd Janson и Motor City Drum Ensemble.

В программе фестиваля также запланированы выступления британских музыкантов — электро-коллектива The Orb и дуэта Optimo (Espacio). Подробнее о лайн-апе фестиваля здесь.

Билеты и абонементы на фестиваль 4GB можно приобрести на сайте www.tkt.ge.

Комментарии