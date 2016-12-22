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В Херсонской области Украины за кражу задержаны выходцы из Грузии

13:41, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Сотрудники Национальной полиции Украины по обвинению в квартирных кражах в Херсонской области задержали четырех выходцев из Грузии, говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области.

Задержанным от 25 до 30 лет. Они обвиняются в серии квартирных краж на территории города Херсона. Добычей злоумышленников стали деньги, украшения из золота, мобильные телефоны и планшеты. Задержанные находились в городе с начала декабря и все это время жили на съемной квартире.

В сообщении не уточняют, были ли злоумышленники гражданами Грузии.

«У нас есть все основания считать, что участники преступной группы «гастролировали» по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств», — сказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Национальной Полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

По данным украинской полиции, обвиняемых задержали в тот момент, когда они пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями одной из квартир, расположенной в городе.

Чрезвычайно сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы сидел в машине, другой был возле квартиры, а двое других проникли внутрь и обыскивали ее. Забрав более 10 тысяч гривен (более 378 долларов) и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, где их уже ожидали полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража, соединенная с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему» УК Украины, что карается лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

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