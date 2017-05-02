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Байкеров из России не пропускают через грузинскую границу

23:40, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Грузия не впускает байкеров из России. Со слов сразу нескольких мотоциклистов, грузинская сторона отказала им во въезде в страну без какого-либо объяснения причин. Об этом сегодня сообщает российский портал «Авто Mail.Ru»

В статье говорится, что о проблемах с прохождением грузинской границы редакции «Авто Mail.Ru» рассказали сразу несколько мотоциклистов, которые пытались въехать в Грузию через КПП Верхний Ларс 2 мая.

С их слов, пограничники просто поставили в паспорта штампы с отказом, не объяснив при этом причин. По информации собеседников, со схожей проблемой столкнулись еще как минимум 50 человек.

По неофициальной информации, въезд байкерам из России в Грузию будет запрещен как минимум до конца майских праздников.

В беседе с «Авто Mail.Ru», мотоциклист представившийся как Петр «Dest» рассказал, что ему и еще несколькими байкерам сначала выдали визу, но тут же поверх штампа поставили новый с отказом. При этом, пояснил он, программа, используемая пограничниками, автоматически высвечивала «отказ» после того, как в нее забивали тип транспортного средства — мотоцикл.

«Приехал вчера в Верхний Ларс около 22.00, прошел нашу границу и вижу, что мотоциклы стоят отдельно, но все равно пошел в очередь. Дождался таможенника, отдал паспорт и документы на мотоцикл. Потом меня вызвали, начали расспрашивать, где работаю и т.д. Минут через 30-40 мне вынесли документы — вам отказано, извините», — рассказал мотоциклист Павел Ярцев.

О том, что на границе с Грузией «разворачивают» мотоциклистов из России также сообщают пользователи соцсетей. Например, в одном из сообществ в фейсбуке «Настоящий мотоциклист» есть сразу несколько записей о схожей проблеме.

«Да, пришло подтверждение с границы. До конца майских въезд мотоциклистов в Грузию закрыт. Кто стоит на границе пусть возвращаются во Владикавказ. У меня вопрос: Залдостанов, ты не охренел???? У кого есть возможность, передайте этому «ч»удаку, что нормальные мотоциклисты из-за него не могут путешествовать!!!», — пишет пользователь по имени Дмитрий Хриповский.

В статье отмечается, что байкеры связывают действия пограничников с проходящим мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин» клуба «Ночные волки». Редакция напоминает, что лидер этого клуба Александр Залдостанов («Хирург») находится под санкциями западных стран, а у членов объединения уже неоднократно были проблемы со въездом в разные страны. Однако в этот раз во въезде отказали всем российским мотоциклистам, в том числе и тем, которые не состоят ни в каких клубах.

Официальных завлений со стороны Грузии пока не поступало, хотя в МВД Грузии, комментируя акцию «Ночных волков» назвали нежелательным визит российских байкеров.

«Для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит “Ночных волков” и перформанс, который не отвечает духу праздника», — говорил замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили. При этом он отмечал, что граница Грузии максимально открыта для туристов и иностранных граждан, «которые посещают страну с учетом законодательства».

Как уже сообщалось, в Тбилиси для участия в праздновании 9 мая представителей «Ночных волков» и приближенного к Путину Александра Залдостанова пригласила немногочисленная пророссийская организация «Русско-грузинский молодежный союз». Это вызвало многочисленные протесты среди общественности и призывы запретить въезд «Ночных волков» в страну.

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