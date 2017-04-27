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Барамидзе: Вступление в НАТО — шанс Грузии и Украины на деоккупацию

17:10, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Бывший госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе считает, что у Грузии и Украины есть шанс войти в НАТО, даже если Крым и Южная Осетия будут в составе России и невзирая на условия пятого параграфа, согласно которому, НАТО не принимает участия во внутренних военных конфликтах.

В эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA» один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе отметил, что Россия использует фактор оккупированных территорий для того, чтобы граждане Грузии и Украины отказались от интеграции в ЕС и НАТО. При этом он уверен, что европейская и евроатлантическая интеграция – единственный, хотя и долгий путь для мирного освобождения оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

«Вступая в НАТО, Грузия не будет импортировать свои проблемы в альянс. Приняв Грузию, НАТО не может автоматически оказаться в военном конфликте с Россией. Запад уже находится с Россией в дипломатическом конфликте из-за Крыма и отчасти из-за Грузии, просто Грузию не упоминают ни в санкциях, ни в других заявлениях», — указал политик.

Он пояснил, что у Грузии должен быть «очень гибкий подход» к вступлению в альянс: пятый параграф устава НАТО должен касаться только неоккупированной части страны на то время, пока не произойдет деоккупация остальных территорий.

«А когда Грузия будет единой страной, то и на эти территории тоже будет распространяться пятый пункт устава НАТО», — пояснил Барамидзе.

«Как раз после того, как мы вступим в НАТО, Россия поймет, что она всего лишь остается страной-агрессором, которая прихватила вот эти маленькие территории, но никак уже не сможет присоединить остальную Грузию. А это их основная цель», — сказал политик.

«Шаг за шагом, используя этот фактор оккупированных территорий, Россия давит на менталитет наших граждан, пугает их. В Москве таким образом указывают, что мы должны передумать по поводу НАТО и ЕС, должны присоединится к России и, может быть, потом они вернут нам эти территории. Это такая риторика», — сказал Барамидзе.

Он отметил, что в России часто напоминают, что россияне и грузины являются единоверцами. «Как-будто мы забыли, как наши так называемые единоверцы перекрашивали наши церкви и до сих пор перекрашивают и перестраивают их, и как они упразднили нашу автокефалию. Они демагогически используют эту риторику. И, наряду с танками, используют эти идеологические бомбы и это оружие против нас. Это противостояние нервов, менталитета, государственности, нашего народа с Путиным и путинской Россией», — отметил Барамидзе.

«Нашему народу 3000 лет. Мы выстояли. И мы должны выстоять. Нам должно хватить нервов и стойкости и видения будущего. Если у нас есть видение, то всем должно быть понятно, что путинская Россия не имеет будущего, а Запад со своими ошибками, падениями и взлетами, все равно здоровее. Не существует рая, но сравнивать можно. Такая путинская Россия ведет в тупик», — считает политик.

«Мы должны дождаться мирного момента, когда мы мирно освободим эти территории. Для этого вступление Грузии в НАТО и ЕС жизненно необходимо. Именно для того, чтобы Россия поняла, что остальную часть Грузии они не смогут проглотить. Как они вернули половину Европы, так они вернут и эти территории. Я в этом абсолютно уверен», — подчеркнул Барамидзе.

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