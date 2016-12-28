Давид Шахназарян: Россия навеки наш союзник — отвергнутая историей догма

Интервью Политика

0:19, Декабрь 28, 2016

Внешняя политика РА основана не на государственных интересах Армении, не на интересах граждан Армении, а носит догматический характер, в основе которого лежит уже отвергнутая историей догма, согласно которой Россия – навеки наш военный союзник. Россия решала всегда свои вопросы в этом регионе за счет Армении. Кстати, в отличие от властей и политического поля Армении, большая часть нашего общества очень хорошо понимает, что Россия была и остается опасностью и для нас, и для Арцаха. И осознавая это, власти Армении в 1992 году приняли решение вынести вопрос Нагорного Карабаха на международный уровень, внести в ОБСЕ, против чего категорически выступали Азербайджан и Россия. Устремления России были ясны уже тогда. Роль России не изменилась и не изменится. Армения не должна терпеть особую роль России в урегулировании, и ей следует защищать формат Минской группы ОБСЕ . А известный принцип внешней политики, которым руководствуется весь мир – нет вечных врагов и друзей, означает, что внешняя политика не должна быть догматической, но у нас это применяется во внутренней политике, что является абсурдом. Это показывает несостоятельность нашей политической системы, что политической системы, как института – не существует