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Экс-министр евроинтеграции Грузии обвинил власти в «страусиной» политике   

19:03, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия.  Бывший госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции  Георгий Барамидзе считает, что нынешнее правительство Грузии неадекватно реагирует на попытки России аннексировать территории страны.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное  движение» обвинил власти в «преступном бездействии» и недостаточном информировании западных партнеров  по поводу  оккупации грузинских территорий.

В эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA» Барамидзе заявил, что   со стороны Грузии необходимы «жесткие дипломатические и политические меры».

«Мы считаем, что большой критики действий России со стороны правительства не было.  Несколько интервью и возмущение по грузинскому телевидению не очень много значит для международной политики. На самом деле, к сожалению, правительство Грузии, исходя из концепции Иванишвили (Бидзина Иванишвили — экс-премьер Грузии и неформальный лидер правящей партии «Грузинская мечта»-НГ), продолжает «политику страуса» — никого не беспокоить и, таким образом, неадекватно реагирует на попытку аннексии наших территорий», — сказал Барамидзе.

«Из-за преступного бездействия правительства наша страна отмежевывается от этих тем  и неадекватно ставит вопрос перед международным сообществом об оккупации наших территорий и попытке аннексии», — подчеркнул оппозиционный политик.

По его словам, эту тенденцию можно проследить и по заявлениям  западных партнеров Грузии, которым небезразлична оккупация Грузии. «Однако они не информированы соответствующим образом, у  них нет, в хорошем смысле, дискомфорта от активности нашего правительства, чтобы Грузия в их заявлениях и в вопросе санкций против России стояла хотя бы наряду с Украиной, у которой   абсолютно идентичные проблемы», — указал Барамидзе.

«Это  показывает, что наше правительство старается как бы не беспокоить наших партнеров. Это абсолютно неправильный путь, некомпетентный и, я бы сказал, это преступное бездействие… Понятно, что Украина важнее, потому что она больше, потому что она находится в центре Европы… Вроде бы, нам должно быть гораздо легче, потому что весь цивилизованный мир после оккупации Украины проснулся. И Украину, и Грузию должны были вместе ставить как проблему перед Россией, но почему-то Грузия исчезла из этого разговора, из санкций и заявлений. Грузия сейчас как бы в захолустье», — считает Барамидзе.

По его словам,  грузинские власти не используют все рычаги воздействия на международное сообщество, которые  уже были созданы при правительстве президента Михаила Саакашвили.

«Эти механизмы уже работали. Грузию, как жертву оккупации России, упоминали во всех документах и ставили как проблему перед Россией.  После Украины  эти позиции должны были утвердиться, потому что некоторые на западе говорили [после грузино-российской войны в 2008 году] что, может быть, это какое-то  недоразумение, это личные разногласия между Саакашвили и Путиным и это не российская политика», — отметил Барамидзе.

«После оккупации Украины все поняли, что это российская целенаправленная политика, а не просто разногласия меду главами государств. Именно потому позиции Грузии против оккупации должны были усилиться , но для этого должна быть адекватная, в хорошем смысле агрессивная политика на дипломатическом поприще. Чтобы беспокоить наших партнеров, чтобы они не забыли про Грузию. А когда нет такой активности, ничего само собой в этом мире не происходит. Никакой формат переговоров  не окажет никакого влияния, если правительство будет так преступно бездействовать», — сказал Барамидзе.

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