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ЕС выделит Грузии 32 миллиона евро для поддержки Соглашения по ассоциации

17:05, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Евросоюз выделит 32 миллиона евро для поддержки Соглашения по ассоциации Грузии с ЕС, которое предусматривает институциональное укрепление государственных учреждений Грузии и приближение страны к европейским стандартам.

Финансовое соглашение, на основании которого Грузия получит помощь, подписали сегодня в Тбилиси комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Еврокомиссар прибыл в Тбилиси накануне с трехдневным визитом, в ходе которого он проводит встречи с представителями исполнительной и законодательной властей, а также с представителями парламентской оппозиции.

После переговоров Хана и Квирикашвили также стало известно, что Евросоюз откроет в Грузии первую в регионе «Европейскую школу» для «знакомства с европейской культурой».

«Мы вместе с Еврокомиссией планируем открыть в Грузии «Европейскую школу» регионального значения. Эта идея принадлежит еврокомиссару Йоханнесу Хану, за что выражаем ему особую благодарность. Эта школа даст возможность нашей молодежи уже с 1 сентября будущего года получить образование высокого качества и будет способствовать появлению в стране еще большего количества профессиональных специалистов», — заявил Квирикашвили.

Премьер также отметил, что во время встречи был обсужден предстоящий 24 ноября 2017 года в Брюсселе саммит Восточного партнерства.

«По нашему мнению, этот саммит должен быть ориентирован на взгляд в будущее и способствовать утверждению отношений с ЕС. Сегодня было подписано финансовое соглашение, на основании которого ЕС выделит помощь в размере 32 миллиона евро для поддержи Соглашения по ассоциации Грузии с ЕС,» — заявил Квирикашвили.

Еврокомиссар, в свою очередь, заявил что Грузия сделала значительные шаги для выполнения Соглашения ассоциации. Вместе с тем он призвал премьера «работать с общественностью» по поводу предстоящих изменений в конституцию.

«Реформы должны продолжится, это будет важно для Грузии, чтобы увидеть пользу от безвизовых поездок, а также от реформ. Грузия сделала превосходные шаги для выполнения соглашения Ассоциации и продолжает этот процесс. Сегодня мы говорили о конституционной реформе и я призываю премьера работать с общественностью и проводить консультации. Мы также говорили об открытии европейской школы, это будет первая такая школа, и это будет способствовать лучшему знакомству с европейской культурой», — заявил Хан.

В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Соглашение было ратифицировано парламентами всех стран Евросоюза и вступило в силу с 1 июля 2016 года.

Соглашение об ассоциации предусматривает сближение политической и экономической системы Грузии с европейскими ценностями, стандартами и нормами ЕС.

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