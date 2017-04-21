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Глава МИД Украины прибыл в Грузию

17:06, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Визит Климкина в Тбилиси планировался на 17-18 марта, однако был отложен украинской стороной, как было объявлено, «из-за ухудшения состояния здоровья».

«Запланированы встречи госоподина Климкина с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, премьером-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а также с председателем парламента Ираклием Кобахидзе», — отметили в пресс-службе.

Завтра утром украинский дипломат отправится в село Хурвалети Горийского района, граничащее с оккупированным Цхинвальским регионом. Климкин намерен ознакомиться с проблемами местных жителей.

В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами были установлены 22 июля 1992 года.

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