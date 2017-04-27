Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

 «Грузинская мечта» начинает сбор подписей для инициирования поправок в конституцию

14:53, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Правящая партия «Грузинская мечта» начинает сбор подписей для инициирования поправок в конституцию Грузии – такое решение было принято сегодня на встрече депутатов парламентского большинства в центральном офисе партии.

Для начала процедуры внесения поправок необходимо 200 тысяч подписей избирателей.

В связи с этим с 5 по 15 мая председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, возглавляющий государственную конституционную комиссию, ознакомит население страны с запланированными поправками.

«Сегодня в формате большинства мы рассмотрели проект конституции и начинаем сбор подписей в связи с инициированием поправок. Но хочу подчеркнуть, что рекомендации Венецианской комиссии и рекомендации, полученные в результате народного рассмотрения, будут максимально учтены», — заявила депутат от «Грузинской мечты» Мариам Джаши.

Конституционная комиссия начала работу в декабре прошлого года, объявив своей  главной целью приведение конституции Грузии в соответствие с существующей реальностью.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Между тем проект поправок подписали только сами представили правящей партии. Несмотря на приглашение принять участие в работе конституционной комиссии, проект отказались подписывать парламентские и непарламентские оппозиционные партии и неправительственные организации. Против поправок в представленном виде выступают также президент и народный защитник.

 

Комментарии

Related Articles

  • SOCAR может возобновить в Грузии реализацию проекта стоимостью 700 млн долларов

    SOCAR может возобновить в Грузии реализацию проекта стоимостью 700 млн долларов

    ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR может вернуться к вопросу реализации проекта строительства карбамидного завода в Грузии, инвестиционная стоимость которого составляет 700 миллионов долларов. Об этом заявил гендиректор Сумгаитского карбамидного завода Хаял Джафаров, выступая на втором международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия», который проходит в Баку. «Мы

  • Тбилиси готовится принять Mercedes-Benz Fashion Week

    Тбилиси готовится принять Mercedes-Benz Fashion Week

    ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Столица Грузии готовится принять Mercedes-Benz Fashion Week – очередной сезон MBFW пройдет в Тбилиси с 4 по 8 мая. Самыми известными участниками Недели моды в этом году станут бренды Alexander Aryutunov, Situationist, Avtandil, Bessarion, Aka Nanita, Anouki и Lalo. Свои новые коллекции также представят Ria Keburia, George Shaghashvili, Anuka Keburia,

  • Барамидзе: Вступление в НАТО — шанс Грузии и Украины на деоккупацию

    Барамидзе: Вступление в НАТО — шанс Грузии и Украины на деоккупацию

    ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Бывший госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции  Георгий Барамидзе считает, что у Грузии и Украины есть шанс войти в НАТО, даже если Крым и Южная Осетия будут в составе России и невзирая на условия пятого параграфа, согласно которому, НАТО не принимает участия во внутренних военных конфликтах. В   эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании

168
Followers
48.1K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия