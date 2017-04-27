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«Грузинская мечта» начинает сбор подписей для инициирования поправок в конституцию

14:53, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Правящая партия «Грузинская мечта» начинает сбор подписей для инициирования поправок в конституцию Грузии – такое решение было принято сегодня на встрече депутатов парламентского большинства в центральном офисе партии.

Для начала процедуры внесения поправок необходимо 200 тысяч подписей избирателей.

В связи с этим с 5 по 15 мая председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, возглавляющий государственную конституционную комиссию, ознакомит население страны с запланированными поправками.

«Сегодня в формате большинства мы рассмотрели проект конституции и начинаем сбор подписей в связи с инициированием поправок. Но хочу подчеркнуть, что рекомендации Венецианской комиссии и рекомендации, полученные в результате народного рассмотрения, будут максимально учтены», — заявила депутат от «Грузинской мечты» Мариам Джаши.

Конституционная комиссия начала работу в декабре прошлого года, объявив своей главной целью приведение конституции Грузии в соответствие с существующей реальностью.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Между тем проект поправок подписали только сами представили правящей партии. Несмотря на приглашение принять участие в работе конституционной комиссии, проект отказались подписывать парламентские и непарламентские оппозиционные партии и неправительственные организации. Против поправок в представленном виде выступают также президент и народный защитник.

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