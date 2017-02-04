Главное Грузинское кино Новости

Грузинские короткометражки покажут на престижном фестивале в Дрездене

12:29, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Два грузинских фильма покажут на 29-ом Международном фестивале короткометражного кино в немецком Дрездене, который пройдет с 4 по 9 апреля.

В Германии представят фильмы «Исход» режиссера Вахо Джаджанидзе и «Гость» Нины Шабуришвили.

Дрезденский кинофестиваль короткого метра впервые состоялся в 1989 году и является единственным новым фестивалем Восточной Германии, который был основан еще до падения Берлинской стены.

У кинофорума один из самых крупных призовых фондов среди фестивалей подобного формата. Он уже давно стал важным событием для режиссеров, желающих представить свои короткометражные работы для широкой аудитории.

Как сообщает Национальный центр кинематографии Грузии, лента Джаджанидзе «Исход» попала в международную конкурсную программу, а фильм «Гость» Шабуришвили представят в специальной детской программе Kids.

Кадр из фильма «Исход»

Кинофильм «Исход» Вахо Джаджанидзе повествует о почти опустевшем городе Чиатура и его жителях. Однажды, в дом сестер Татьяны и Лили приходит непонимание — одна из них намеревается вырваться из города, в котором почти остановилось время.

Лента была снята в 2015 году при поддержке совместного проекта киноцентра и TBC Банка. В том же году стала обладателем Специального приза жюри на Тбилисском международном кинофестивале. В 2016 году фильм «Исход» показали на Maine International Film Festival в США.

Грузинская драма «Гость» рассказывает о десятилетнем мальчике по имени Андро. В отличие от своих сверстников, ребенок не любит лето, поскольку в летний период на берегу Черного моря ему приходиться ежедневно и усиленно работать – продавать отдыхающим вареную кукурузу.

Кадр из фильма «Гость»

По сюжету фильма на отдых на родину мальчика приезжает одна французская семья и приглашает Андро к себе на обед. Мальчик приходит в дом туристов и остается под сильнейшим впечатлением.

Фильм был снят кинокомпаними Gemini и Artizm. В ленте снялись Бека Самадбегишвили, Александр Далакишвили, Георгий Бахуташвили, Звиад Джорбенадзе и другие.

Премьера картины «Гость» состоялась в 2016 году на Bafta Qualifying Aesthetica Film Festival в Великобритании. Кроме того, фильм уже представили в уголке короткометражного кино (Short Film Corner) на Каннском кинофестивале во Франции, лента также стала призером Международного фестиваля авторского кино в Батуми (BIAF).

Режиссер фильма Нина Шабуришвили – уроженка Грузии, с 2011 года проживает во Франции. В этом году окончила факультет кинематографии в Страсбургском университете.

Комментарии