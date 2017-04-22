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Грузия и Иран обсуждают транзитный коридор Персидский залив – Черное море

19:04, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Развитие транзитного коридора Персидский залив – Черное море и договоренность по сотрудничеству в сфере энергетики стали главными темами встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию, на которой Квирикашвили сообщил, что власти Грузии и Ирана уже смогли достичь определенных соглашений в связи с созданием коридора Персидский залив – Черное море.

«На встрече мы рассмотрели важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества и достигли определенных соглашений, чтобы предпринять конкретные шаги для их осуществления. В частности, речь идет о развитии транзитного коридора Персидский залив – Черное море, а также о сотрудничестве в сфере энергетики», — заявил Квирикашвили.

Перспектива создания транспортного коридора, призванного объединить Персидский залив с Черным морем, начала обсуждаться еще в прошлом году. Тегеран хочет создать альтернативный маршрут доставки грузов в Европу. Предполагается, что маршрут пройдет через Армению, либо через Азербайджан, Грузию, далее по морю войдет в Болгарию, откуда грузы смогут пойти в Грецию и в Италию. Грузия, как и другие потенциальные участники, готовы поддержать проект.

Примечательно, что о развитии коридора Персидский залив – Черное море много говорил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который посещал Грузию с официальным визитом в начале недели.

Сегодня вице-президент Джахангири также акцентировал внимание на этом проекте.

«На прошлых встречах мы приняли определенные решения и сегодня мы выслушали информацию о процессе их выполнения. Одним из наиболее важных стал проект коридора Персидский Залив – Черное море. Началом этого коридора станут Иран-Азербайджан-черноморское побережье Грузии или Иран-Армения- черноморское побережье Грузии», — сказал Джахангири.

Квирикашвили прибыл в Тегеран с официальным визитом вместе с членами кабинета министров сегодня утром. Между министерствами двух стран, а также частными компаниями были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве в разных сферах.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.

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