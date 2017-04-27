Конституционная реформа в Грузии оказались в центре внимания комитета ПАСЕ

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15:54, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Члены мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) надеятся, что власти Грузии учтут рекомендации Венецианской комиссии во время принятия окончательных поправок в Конституцию страны, заявила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили подводя итоги заседания комитета, на котором рассматривался отчет по Грузии.

Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провели встречи в Грузии в конце марта. Ситуацию в стране изучили содокладчики ПАСЕ Борис Цилевич и Черстин Лундгрен. По итогам визита, содокладчики подготовили промежуточный отчет, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании мониторингового комитета в Страсбурге.

«В целом, были очень позитивные отзывы со стороны докладчиков. Сегодня мы выслушали подобный отчет касательно порядка четырех стран и однозначно самая позитивная оценка — в отношении Грузии. Оба докладчика сделали очень хорошие акценты. Основные рекомендации, с одной стороны касались необходимости продолжения судебной реформы. Речь также шла о необходимости обратить особое внимание на рекомендации Венецианской комиссии в процессе конституционной реформы. В принципе основной акцент был сделан на этом», — сказала Чугошвили журналистам.

По словам оппозиционного депутата Георгия Канделаки, на заседании комитета речь шла о вопросе распределения мандатов по итогам парламентских выборов и о запрете на создание избирательных блоков к выборам. Наряду с другими вопросами, против этих поправок в конституцию выступают оппозиционные партии.

«Они выразили надежду, что правительство, как обещает, учтет замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшем будущем, и эти вредные для Грузии нормы не войдут в силу», — сказал Канделаки журналистам.

Начало конституционной реформы в Грузии приветствовал содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ Борис Цилевич. Вместе с тем, он не скрывает, что несколько пунктов запланированных изменений в главный закон страны вызывают тревогу.

«Несколько деталей рождают вопросы. Однако, не думаю, что этот вопрос противоречит основным принципам, поскольку в некоторых европейских государствах есть подобная практика. Например, когда недопустимо создание блоков к выборам. Мы задумываемся о том, насколько подобная практика будет полезной для Грузии. Однако все в итоге будет зависеть от окончательного рассмотрения поправок в парламенте», — сказал Цилевич в эфире телеканала «Имеди».

Венецианской комиссии предстоит изучить проект обновленной конституции на соответствие нормам международного конституционного права. В «Грузинской мечте» ранее заявляли, что учтут рекомендации.

Конституционная комиссия начала работу в декабре прошлого года, объявив своей главной целью приведение конституции Грузии в соответствие с существующей реальностью.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.