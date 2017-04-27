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Машина насмерть сбила ребенка возле школы в Кахетии

16:23, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. 10-летняя девочка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Джимити в районе Гурджаани.

Согласно информации СМИ, трагедия произошла сегодня утром, когда ребенок шел в школу – автомобиль наехал на девочку, когда та переходила дорогу возле учебного заведения.

Как сообщили журналистам в центре неотложной помощи, сообщение о случившемся поступило к ним 27 апреля, в 08:36 часов по тбилисскому времени было.

Экипаж скорой медицинской помощи прибыл на место ДТП через четыре минуты с момента обращения. Ребенок был еще жив, девочку доставили в местную больницу с множественными переломами костей лица, однако спасти ее жизнь не удалось.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 276 УК Грузии — «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека». Виновнику грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

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