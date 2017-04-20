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На телеканале «Имеди» начинается интернациональный сезон шоу «Танцуют звезды»  

9:30, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Предстоящий сезон популярного грузинского телешоу «Танцуют звезды» оказался самым интернациональным за всю историю проекта. Седьмой сезон выйдет в эфир телеканала «Имеди» в пятницу, 21 апреля, в 22:00.

За победу в проекте будут бороться двенадцать пар: 12 профессионалов и 12 приглашенных любителей.

Среди известных участников седьмого сезона — российский певец грузинского происхождения Нодар Ревия, шестимиллионный турист 2016 года в Грузии голландец Джеспер Блэк и герой украинского реалити-шоу «Холостяк» кинопродюсер Ираклий Макацария.

Вместе с ними в шоу участвует бразильская модель Ани Барош, украинская актриса Виктория Варлей, представительница молодежной делегации Грузии в ООН Татия Долидзе.

Участниками седьмого сезона также стали музыкальный исполнитель и дизайнер Маркус Метревели, актер Георгий Бахуташвили, а также певицы София Геловани и Нуца Бузаладзе.

Жюри возглавит  итальянец Дарен Беннет, который уже не раз был судьей аналогичных проектов в разных странах. Беннет сменит на этом поприще танцора Гочу Черткоева.

Победителем прошлого сезона стал популярный российский актер Станислав Бондаренко, который в качестве приза получил квартиру в Тбилиси. По информации грузинских СМИ, Бондаренко займет место одного из членов жюри седьмого сезона.

Шоу «Танцуют звезды» будет транслироваться в эфире «Имеди» каждую пятницу, в 22:00.

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