Главное Новости Политика

Новый скандал вокруг «Рустави-2»: претензии к судье и публикация прослушки

15:45, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» обвиняет грузинские спецслужбы в фабрикации и распространении смонтированных аудиозаписей.

Сегодня на брифинге Ника Гварамия назвал «беспощадным монтажом» распространенную в интернете аудиозапись якобы его телефонного разговора с соратником третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили.

Аудиозапись распространило информационно-аналитическое издание под названием «Украинская революция». Судя по диалогу на записи, Гварамия и Адеишвили обсуждают вопрос выплаты 3 миллионов долларов судьям Верховного суда Грузии Паате Катамадзе и Виссариону Алавидзе. Эти судьи должны рассматривать дело «Рустави 2» в Верховном суде.

«Выложенные сегодня тексты не являются моим разговором с господином Адеишвили. Это компиляция моих разговоров с другими людьми. Настоящий ли голос Адеишвили на записи — я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Об этом вы должны спросить его самого. Но если это и есть разговор Адеишвили, то и он, наверное, взят из разговоров с другими людьми. Даже невооруженным глазом видно, что это беспощадный монтаж», — сказал Гварамия на брифинге.

По мнению гендиректора «Рустави 2», фабрикацией и распространением подобных аудиозаписей занимается Служба Госбезопасности Грузии.

Гварамия считает, что за этим стоит попытка властей замять скандал вокруг поставленного телекомпанией обвинения в коррупционной сделке с судьей Тбилисского апелляционного суда Наты Назгаидзе.

Накануне, в воскресной передаче «Постскриптум» в эфире «Рустави 2» вышел сюжет, авторы которого усмотрели коррупционную сделку между правительством и судьей Натией Назгаидзе. Еще в апелляционном суде Назгаидзе рассматривала дело оппозиционной телекомпании и оставила в силе решение первой инстанции о передаче канала одному из прежних владельцев, лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши.

По данным, полученным журналистами «Рустави-2», брату Натии Назгаидзе — Звиаду Назгаидзе, Тбилисская мэрия с согласия сакребуло (горсовета) перечислило 1 миллион лари (более 373 тысячи долларов). Этот перевод оформлен как компенсация за участок земли, который попал в зону стихийного бедствия во время тбилисского наводнения летом 2015 года.

Авторы сюжета, а также представители оппозиции отмечают, что на участке, которым владел Назгаидзе, не было никаких построек и коммуникаций. По их мнению, мэрия приняла довольно странное решение, оценив это имущество в миллион лари при том, что в зоне бедствия продолжают жить как минимум пять семей, которым до сих пор не выплачена компенсация.

Гварамия уверен, что власти страны отблагодарили судью Назгаидзе за выгодное им решение по телеканалу, выплатив на счет ее брата миллион лари из бюджетных средств.

«Как видно, после нашего вчерашнего сюжета по поводу взятки госпоже Назгаидзе, на которую точно указало наше журналистское расследование, служба Госбезопасности Грузии поработала очень динамично. Но «перекрыть» это обвинение не получится, друзья, и вам придется ответить в связи с государственными средствами, переданными госпоже Назгаидзе», – сказал Гварамия.

Гендиректор «Рустави-2» подчеркнул, что ранее получал неофициальные «предупреждения» от сотрудников органов Госбезопасности и ожидает, что публикация материалов против него, в том числе и личного характера, может продолжится.

«Не получится. Я не отступлю. Публикуйте что хотите», — сказал Ника Гварамия.

Следует отметить, что издание «Украинская революция» еще 3 февраля распространила, как утверждалось, копию переписки в соцсети Viber между Михаилом Саакашвили и его соратником, бывшим депутатом парламента Грузии, а затем заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе.

Согласно этим материалам, Сакварелидзе сообщил Саакашвили о том, что судьи Алавидзе и Катамадзе получили некие обещания взамен на их заявления в СМИ о том, что власти оказывают на них давление. Согласно переписке, в детали этой ситуации был посвящен гендиректор «Рустави 2».

Чтобы подчеркнуть абсурдность этой публикации в «Украинской революции», телекомпания «Рустави-2» составила и распространила юмористическую переписку, в которой якобы участвуют неформальный лидер правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили. Он якобы переписывается со своим родственником Учей Мамацашвили и обсуждает вопрос перевозки гигантских деревьев и заодно жалуется на то, как европейские лидеры требуют у него не закрывать телекомпанию «Рустави-2».

Между тем на прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура еще 14 января возбудила уголовное дело по статье «грубое вмешательство в той или иной форме в деятельность суда в целях воздействия на ход правосудия». Дело было возбуждено на основании обращения судей Виссарион Алавидзе и Паата Катамадзе

«От имени должностного лица – представителя бывшей власти указанные судьи получили по адресам проживания письменные обращения, а также короткие сообщения на мобильные телефоны – с иностранных номеров мобильных телефонов, которые были представлены в Главную прокуратуру Грузии. Проявляются признаки грубого вмешательства в деятельность суда», — заявили в прокуратуре.

Судебное разбирательство вокруг оппозиционного телеканала началось с августа 2015 года, когда один из ее многочисленных бывших владельцев, бизнесмен Кибар Халваши обратился в Тбилисский городской суд с требованием вернуть ему телекомпанию.

В настоящее время дело передано Большой палате Верховного суда, в которую, в том числе, входя Паата Катамадзе и Виссарион Алавидзе. Кто еще войдет в коллегию, которая будет рассматривать дело «Рустави-2», пока не установлено.

Ожидалось, что Верховный суд вынесет решение по делу «Рустави-2» до 25 января 2017 года, однако, процесс так и не состоялся.

Комментарии