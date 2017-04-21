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Обвиняемый в подготовке убийства грузинский священник обратился в Страсбургский суд

14:16, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Протоиерей Грузинской Православной Церкви отец Георгий Мамаладзе, которого прокуратура Грузии обвиняет в подготовке убийства, обратился в Европейский суд по правам человека.

По версии прокуратуры, протоиерей собирался отравить цианидом натрия Шорену Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Сам священник, задержанный 10 февраля и с тех пор находящийся в тюрьме, не признает себя виновным. Его адвокаты считают, что прокуратура Грузии нарушила принцип состязательности сторон в суде, принудив защиту подписать обязательство о неразглашении деталей дела.

Иск в Страсбургский суд касается именно запрета на разглашение деталей дела, — подтвердила журналистам юрист неправительственной правозащитной органиазации «Центр по правам человека» Эка Ломидзе, помогавшая священнику внести иск.

«Шестая статья Европейской конвенции по правам человека касается права на справедливый суд, который охватывает не только справедливое судебное рассмотрение, но и справедливое досудебное расследование. Эта практика Европейского суда. Мы считаем, что в деле Мамаладзе эта статья была нарушена. Также был нарушен 13 пункт конвенции, который касается права на эффективное средство правовой защиты», — сказала Ломидзе.

Правозащитница указала, что адвокаты Мамаладзе не раз просили прокуратуру Грузии снять с них подписку о неразглашении деалей дела. Сначала адвокаты протоиерея обратились с таким заявлением в марте этого года и получили отказ. Спустя месяц они уже подали жалобу к надзирающему за делом прокурору, но также получили отказ.

Согласно статье 104 уголовно-процессуального кодекса Грузии, у прокурора есть полномочия обязать участника уголовного процесса не озвучивать сведения, существующие в деле без его ведома. В противном случае, это приведет к началу уголовного преследования по статье «разглашение данных расследования» УК.

Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где в этом время находился на лечении патриарх. По информации прокуратуры, в его багаже обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

Спустя 12 дней после задержания Мамаладзе главный редактор газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе распространила информацию о том, что именно сотрудники СГБ подложили в багаж священника цианид. Эти обвинения недавно категорически опроверг глава СГБ Вахтанг Гомелуари. Он отметил, что спецслужбы всего лишь помогали прокуратуре вести тайную слежку за священником.

После задержания протоиерея Мамаладзе обсуждались разные версии того, на кого планировалось покушение. Исходя из интересов следствия, прокуратура долгое время не разглашала детали дела и запретила делать это стороне защиты.

Предварительное судебное слушание в Тбилисском городском суде по деле протоиерея назначено на 5 мая.

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