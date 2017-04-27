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Правозащитники помогли фермерам из Диди Лило вернуть незаконно отобранные земли

16:41, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Правозащитники грузинского отделения Transparency International помогли фермерам села Диди Лило вернуть права собственности на огромные земельные участки, которые были незаконно отобраны властями и за несколько лет превращены в городскую свалку.

Юристы организации на своем сайте решили рассказать о судебной тяжбе, длившейся более трех лет. Они отмечают, что обычные граждане в Грузии достаточно часто сталкиваются с коррупцией, которая замаскирована под правовые процедуры.

Единственным инструментом борьбы в таких случаях, как правило, становятся те же самые механизмы, благодаря которым было реализовано какое-либо незаконное решение.

«На участке земли размером примерно 18 футбольных полей, на окраине деревни Диди Лило находится огромная свалка. Здесь стоит неприятный запах, а над грудами мусора кружатся птицы. Это место было таким не всегда. Несколько поколений местных фермеров-арендаторов выращивали на этой земле пшеницу. 17 семьям это помогло выжить в сложные экономические времена после распада Советского Союза», — рассказывает юрист НПО Олеко Шермадини.

«Мы перемалывали ​​пшеницу в муку и выпекали хлеб для нашей семьи, мы использовали зерно, чтобы кормить кур и скот. Это помогло нам выжить, поскольку в стране больше не было другой работы», — говорит Марина Цопуришвили, которая большую часть своей жизнь прожила в Диди Лило.

2006 году эта земля была выставлена на аукцион. Тогда 17 односельчан решили объединиться и выкупить ее. Четыре года спустя, они пытались зарегистрировать землю на новой электронной кадастровой карте, но не смогли, поскольку она была внесена в список государственной собственности.

С того самого времени эта территория была заброшена и начала превращаться в свалку.

Тогда же фермеры из Диди Лило начали борьбу, чтобы вернуть землю. Они писали множество обращений в различные инстанции, чтобы получить доказательства их прав на участки, однако обращения постоянно блокировались. В ходе судебного разбирательства, представители Государственного реестра, мэрии Тбилиси, министерства экономики и устойчивого развития, а также компании, которая оперирует свалкой, утверждали, что земля является собственностью государства, поскольку она не была зарегистрирована как собственность сельчан на электронной карте.

«Когда жители Диди Лило обратились в консультационный центр Transparency International-Грузия, адвокаты организации поняли, что власти в данном случае действовали недобросовестно. По определению Transparency International, коррупция – это злоупотребление служебным положением в личных целях. Мы не брались утверждать, что в данном случае речь идет о коррупции, поскольку нас могли обвинить в попытке извлечь выгоды из процедурных аргументов», — рассказывают в организации.

Как поясняют юристы TI, в ходе судебного разбирательства представители власти утверждали, что в момент регистрации права собственности на землю, жители Диди Лило не зарегистрировали электронную кадастровую карту, а существующая бумажная версия этого документа не отражала границ зоны свалки и земли, находящейся в собственности граждан.

В соответствии с законодательством Грузии, права собственности не могут быть ограничены на основании того, что кадастровая карта была зарегистрирована в виде бумажного документа. Большинство земель, зарегистрированных до 2010 года, были зарегистрированы именно таким образом.

В спорных случаях, говорят юристы организации, Публичный реестр обязан принимать во внимание все имеющиеся данные. Селяне сделали все по закону: они зарегистрировали землю, руководствуясь планом приватизации и соответствующей кадастровой информацией, которая ясно отражает местоположение.

«Государство утверждает, что участок пересекается с государственной землей, но отказывается предоставить карты до 2010 года, подтверждающие это. В суде мы утверждали, что государственные органы действовали по предварительному сговору, когда незаконно и без выплаты компенсаций отняли земли у законных владельцев. За землю, которую власти отобрали в 2010 году, они взяли деньги с сельчан в 2006 году», — объясняют юристы, занимавшиеся делом.

В 2014 году Народный защитник Грузии рекомендовал Государственному реестру пересмотреть свое решение, но это не принесло результатов. Вместе с тем, доклад омбудсмен был использован в качестве доказательства в суде.

Только в конце марта 2017 года суд первой инстанции удовлетворил запросы фермеров о регистрации земель.

«22 марта 2017 года Тбилисский городской суд удовлетворил наше требование и признал право собственности на землю жителей Диди Лило», — пишет Шермадини.

Теперь правозащитники через суд будут добиваться от государства выплат фермерам компенсаций, поскольку земли долгое время использовавшиеся в качестве городской свалки, сегодня непригодны для сельского хозяйства.

По оценке частной аудиторской фирмы, рыночная стоимость оспариваемого в суде участка до 2010 года составляла 1,3 миллиона лари (более 536 тысяч долларов).

«Мы планируем потребовать компенсацию за ущерб, которая будет включать в себя стоимость угодий до их захвата государством, а также компенсации за ущерб, причиненный в результате 10-летнего периода нарушении прав собственности. Государство, конечно, может обжаловать это решение, но мы будем готовы продолжать борьбу. У жителей села Диди Лило больше нет сельскохозяйственных земель, но они явно имеют право на компенсацию за незаконный захват», — считают в Transparency International.

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