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Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением

13:08, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил армян — граждан Грузии и народ Армении с праздником Рождества Христова и Крещения.

Сегодня, 6 января, Армянская Апостольская церковь одновременно отмечает праздник Рождества Христова и Крещения.

«Наших сограждан – армян и братский народ Армении поздравляю с праздником Рождества Христова и Крещения. Вызывает гордость, что мы сохранили братство и дружбу, которая насчитывает века. Верю, что грузины и армяне с любовью и уважением продолжат жить вместе, что еще больше усилит нашу страну. Всем желаю мира, благополучия и успеха» – сказано в поздравлении премьера.

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