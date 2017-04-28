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Профсоюзы Грузии в День охраны труда пикетируют здание канцелярии правительства

14:51, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Представители Объединения профсоюзов Грузии собрались сегодня у здания канцелярии правительства в Тбилиси для того, чтобы потребовать от правительства принять меры для защиты прав и обеспечения безопасности трудящихся.

Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда, или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work).

Объединение грузинских профсоюзов с 2004 года поводит в этот день акции протеста под лозунгом: «Будем молиться за погибших и бороться за живых».

Сегодня утром представители Объединения профсоюзов Грузии сдали кровь для людей, пострадавших на рабочих местах, а также провели панихиду по погибшим на производстве.

К полудню они стали собираться у здания правительства, чтобы еще раз напомнить властям об ужасающей статистике смертей на рабочих местах и призвать соответствующие структуры принять меры для решения проблемы.

В частности, протестующие требуют создать государственную инспекцию труда.

«В плане безопасности труда в стране катастрофическое положение. Мы не должны ждать сроков, прописанных Евросоюзом, инспекция труда нужна Грузии сегодня же. Возмутительно, что право на жизнь, гарантированное конституцией Грузии не обеспечено: когда человек идет на работу, есть риск того, что он уже не вернется назад. Соответственно, должны существовать эффективные механизмы надзирательства условий труда», — заявил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.

Объединения профсоюзов Грузии и министерство внутренних дел ведут совместную статистику, согласно которой в период за 2007-2016 годы, в масштабах всей страны, от травм на производстве скончались 416 человек, 716 получили тяжелые телесные повреждения.

Только в 2016 году 58 человек погибли на рабочем месте, повреждения получили 84. В 2015 году погибло 42 человека, увечья получили 80. Что касается текущего года, то в 2017 году погибли 8 человек, а телесные повреждения получили 10.

Объединенные профсоюзы уже несколько лет требует от правительства Грузии ратифицировать 81-ю конвенцию Международной организации труда «Об инспекции труда в производстве и торговле».

В 2013 году в Грузии провели ряд реформ. В частности, внесли изменения в Кодекс труда, благодаря чему появились определенные стандарты защиты трудовых прав и департамент инспектирования условий труда, однако его полномочия ограничены.

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