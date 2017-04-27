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SOCAR может возобновить в Грузии реализацию проекта стоимостью 700 млн долларов

18:32, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR может вернуться к вопросу реализации проекта строительства карбамидного завода в Грузии, инвестиционная стоимость которого составляет 700 миллионов долларов. Об этом заявил гендиректор Сумгаитского карбамидного завода Хаял Джафаров, выступая на втором международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия», который проходит в Баку.

«Мы отложили реализацию данного проекта в Грузии, но он не снят с повестки дня и мы его еще будем рассматривать в перспективе. Мы заинтересованы в строительстве аналогичного предприятия в Грузии, ведь у нас уже есть опыт в этой области», — приводит АПА-Экономикс слова Джафарова.

Фундамент завода по производству карбамида был заложен 18 сентября 2012 года в поселке Кулеви в Хобском муниципалитете Грузии, недалеко от Поти. Его строительство SOCAR планировал осуществить параллельно с созданием аналогичного предприятия в азербайджанском городе Сумгаите.

Фото: Михаил Саакашвили на презентации проекта карбамидного завода в Кулеви в 2012 году

Предприятие в Азербайджане уже практически завершено, а реализация проекта в Грузии была приостановлена в 2015 году.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, при правлении которого была достигнута договоренность о строительстве завода, тогда заявил, что проект свернули под давлением со стороны правительства «Грузинской мечты».

Министр энергетики Каха Каладзе, в свою очередь, назвал закрытие проекта «общим решением». По его словам, строительство предприятия было невыгодно как для Грузии, так и для Азербайджана.

С комментарием выступили и в руководстве SOCAR. Вице-президент компании по вопросам переработки Давид Мамедов сказал, что проект пришлось закрыть из-за невыполнения грузинской стороной своих инвестиционных обязательств, а также из-за изменения конъюнктуры на энергетическом рынке.

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