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Убивший трансгендерную женщину в Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

21:35, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины Зизи Шекеладзе к 13 годам тюрьмы.

«С учетом единства представленных и выявленных на заседаниях доказательств суд признал Георгия М. виновным в умышленном убийстве», — говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что Георгий М. на момент совершения убийства отбывал условное наказание за другое преступление. Таким образом, суд приговорил мужчину к 10 годам тюремного заключения, к которым прибавился трехлетний неотбытый срок.

В сентябре 2016 года Зизи (Зураба) Шекеладзе избили и ранили в столичном районе Ортачала, рядом с автовокзалом. Спустя месяц она скончалась в больнице.

В сообщении суда говорится, что Шекеладзе была знакома с осужденным. Следствие представило доказательства, что они отбывали срок в одной тюрьме и познакомились в 2011 году.

По версии следствия, 14 октября 2016 года Георгия М., находившийся в состоянии опьянения, встретил Шекеладзе на улице и попытался с ним заговорить. Шекеладзе ответила знакомому в грубой форме.

«В ответ на агрессивное поведение Зизи Шекиладзе обвиняемый ударил ее по голове бетонной плитой и нанес несколько ударов в шею кухонным ножом. После, с целью завершить начатое, Георгий М. еще раз ударил Шекиладзе бетонной плитой и скрылся с места преступления», — говорится в материалах на сайте суда.

Дело о нападении на Шекеладзе получило широкую огласку. После ее смерти представители неправительственных организаций, защищающие права ЛГБТ-сообщества, потребовали от властей обеспечить надлежащий судебный процесс и строгое наказание для виновного в убийстве.

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