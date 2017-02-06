Главное Новости Общество

В Грузии предложили призывать женщин в армию

19:33, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Жительница Грузии Ирина Барбакадзе предлагает парламенту Грузии сделать обязательным призыв женщин на военную службу.

Эта законодательная инициатива уже внесена в парламент и официально зарегистрирована 30 января.

Свой законопроект Ирина Барбакадзе создала, опираясь на основные принципы и положения закона «О гендерном равноправии». Она считает, что должно сформироваться такое понятие как «военнослужащая» (джарискали), а срочная военная служба должна стать обязательной для женщин наравне с мужчинами.

Целью указанного законопроекта, составленного в порядке частной гражданской инициативы, является усиление грузинской армии, укрепление обороноспособности, возврат территорий и объединение страны.

Согласно действующему законодательству Грузии, на обязательную военную службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет.

В армии имеют право служить и женщины, но по желанию.

С прошлого года набор девушек осуществляется и в Кадетский военный лицей имени Георгия Квинитадзе — это одно из лучших образовательных учреждений Грузии. В военный лицей принимают юношей и девушек, закончивших 9-й класс общеобразовательной школы после прохождения отборочного конкурса.

Комментарии