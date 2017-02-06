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В Грузии предложили призывать женщин в армию

19:33, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  Жительница Грузии Ирина Барбакадзе предлагает парламенту Грузии сделать обязательным призыв  женщин на военную службу.

Эта законодательная инициатива уже внесена в парламент и официально зарегистрирована  30 января.

Свой законопроект  Ирина Барбакадзе создала, опираясь на основные принципы и положения закона «О гендерном равноправии».  Она считает, что должно сформироваться такое понятие как «военнослужащая» (джарискали), а срочная военная служба должна стать обязательной  для женщин наравне с мужчинами.

Целью указанного законопроекта, составленного в порядке частной гражданской инициативы, является усиление грузинской армии, укрепление обороноспособности, возврат территорий и объединение страны.

Согласно действующему законодательству Грузии, на обязательную военную службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет.

В армии имеют право служить и женщины, но по желанию.

С прошлого года  набор девушек осуществляется и в Кадетский военный  лицей имени Георгия Квинитадзе — это одно из лучших образовательных учреждений Грузии. В военный лицей принимают юношей и девушек, закончивших  9-й  класс общеобразовательной школы после прохождения отборочного конкурса.

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