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В Грузии в школьных буфетах запретят продавать чипсы и газировку

19:55, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Министерство образования Грузии намерено запретить продажу в буфетах школ вредных продуктов питания – уже в ближайшее время из школьных столовых исчезнут шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые по мнению экспертов, вредят здоровью подростков.

«Министерство образования и наук Грузии, с целью введения в школах системы здорового питания, разработает методические рекомендации. Эти рекомендации касаются запрета на продажу в школах вредных перекусов (чипсов, сухариков, мармеладок), конфет, шоколадок, газированных напитков (за исключением газированных минеральных вод)», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уверены – регулярное правильное питание будет способствовать улучшению самочувствия школьников, что в свою очередь поможет им легко усваивать новый материал и отразится на успеваемости.

Ведомство намерено провести целую кампанию по популяризации правильного питания среди подростков: ученикам будут рассказывать о пользе здоровой пищи и правилах ее приема, проводить различные конкурсы и другие тематические активности.

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