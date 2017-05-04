Главное Новости Политика

В Совете Европы признали правовую ответственность России в конфликте с Грузией

15:50, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. МИД Грузии приветствует решение комитета заместителей министров Совета Европы по вопросу повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии».

На 1285 заседании комитета 3 мая 2017 года было принято «беспрецедентное решение», которое «создает важную политическую и международную правовую картину в связи с ситуацией, сложившейся на оккупированных территориях Грузии и подчеркивает международную правовую ответственность России как стороны конфликта». Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что в принятом решении впервые было зафиксировано, что конфликт происходит между Российской Федерацией и Грузией.

«Это решение является важным шагом вперед для определения международного статуса оккупированных регионов Грузии и с точки зрения защиты прав человека в этих регионах», — считают в МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство Грузии выражает благодарность странам Совета Европы за их твердую позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности страны.

Комитет заместителей министров СЕ на основании собственных решений от 2014, 2015 и 2016 годов, в которых выражается твердая поддержка стран Совета Европы суверенитету и территориальной целостности Грузии, на последнем заседании обращает внимание на «международную ответственность Российской Федерации как страны, которая осуществляет фактический контроль на оккупированной территории Грузии».

В решении комитета СЕ прямо зафиксирована позиция, что Грузия в своих регионах не может осуществлять легитимную юрисдикцию на незаконные действия Российской Федерации, в том числе, из-за пребывания там российских вооруженных сил.

«Исходя из этого, впервые государства в решении международной организации приняли твердую позицию, согласно которой, именно действия России являются причиной того, что Грузия не может осуществить легитимную юрисдикцию в собственных регионах», — говорится в заявлении МИД Грузии.

В решении отмечается, что политика и действия, осуществленные Россией в отношении грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, в том числе, так называемое соглашение с грузинскими регионами и проведенный референдум и выборы, препятствует мирному урегулированию конфликта, подрывает усилия по установлению в регионе безопасности и стабильности, явно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грущии и не имеет юридической силы, — отмечает комитет СЕ.

В решении подчеркнуто, что «ни один незаконный акт России, целью которого является смена статуса регионов Грузии, не будет иметь правовых результатов».

Соответственно, комитет заместителей министров СЕ призывает Российскую Федерацию прекратить и отменить вышеназванные процессы и подчиниться международным правовым обязательствам, в том числе, соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В своем решении комитет выражает глубокое сожаление в связи с тем, что несмотря на постоянные призывы к РФ прекратить процесс выстраивания искуственных преград вдоль административных границ, которые разделяют семьи и общество, нарушают права человека и основные свободы и усложняет урегулирование конфликта между двумя государствами-членами, этот процесс продолжается.

Подчеркивается также, что закрытие «пропускного пункта» на административной границе с Абхазией является фактором, вызывающим помехи для свободного перемещения местных жителей и их обеспечения себя источником дохода, что еще больше усложняет существующую ситуацию.

Комитет СЕ обращает внимание на факты нарушения прав человека и подчеркивает, что РФ, как государство, обладающе фактическим контролем на этих территориях, должно обеспечить право получения образования на грузинском языке, создать условия безопасного и достойного возвращения беженцев и для защиты права собственности, снять ограничения на административной линии для обеспечения свободного передвижения и предотвратить незаконное задержание людей, защитить живущих на этих территориях людей от дискриминационного отношения и расследовать факты нарушения прав человека.

Комитет СЕ приветствует усилия правительства Грузии по углублению гуманитарных отношений с населением Абхазии и Цхинвальском регионе, в том числе, получения образования жителями этих регионов и предоставления им бесплатного медицинского обслуживания.

Комитет призывает РФ обеспечить вхождение представителей действующих органов Совета Европы на территорию, которая находится вне сферы контроля правительства Грузии.

Комментарии