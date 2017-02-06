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В Зугдиди около вокзала найден труп молодой женщины

14:37, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Тело молодой женщины обнаружили сегодня утром в Зугдиди на улице Гурамишвили возле железнодорожного вокзала. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Проводится следствие и медицинская экспертиза для установления причин смерти. По предварительным данным, на теле погибшей нет следов насилия.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

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