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Ягланд: Вопрос Грузии всегда будет оставаться в повестке Совета Европы

12:54, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в рамках своего рабочего визита в Страсбург.

Грузинский дипломат представил Ягланду детальную информацию о тяжелом положении с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе, а также о последнем развитии грузино-российского конфликта.

На встрече обсуждались вопросы существующего и дальнейшего сотрудничества между Грузией и Советом Европы, в том числе процесс осуществления проектов, предусмотренных планом действий СЕ для Грузии.

«Важно, чтобы проблематика Грузии постоянно была в повестке дня международного сообщества», — отметил во время встречи Давид Залкалиани.

С этой точки зрения грузинский дипломат подчеркнул значение консолидированного отчета генерального секретаря СЕ, который предоставляет международному сообществу объективную информацию о явлениях, происходящих на оккупированных территориях Грузии.

В свою очередь генсек СЕ еще раз подчеркнул безусловную поддержку Советом Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил, что СЕ будет продолжать представление информации о конфликте в Грузии.

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