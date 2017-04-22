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100-бальная система оценки водителей — как это будет работать?

11:54, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Парламент Грузии утвердил пакет законодательных изменений, касающийся ужесточения правил дорожного движения.

Поправки в закон «О дорожном движении», инициированные в 2015 году, в окончательном, третьем чтении поддержали 89 депутатов, против не голосовал никто.

Изменения подразумевают повышение штрафов, скрытое патрулирование, а также введение 100-бальной системы оценки нарушений правил дорожного движения с 1 июля 2017 года. Ежегодно на водительское удостоверение будут начисляться 100 баллов, которые будут сокращаться в соответствии с видом нарушения. Если водитель совершит нарушения на 100 баллов, его лишат прав.

Ниже представлен список практически всех нарушений и баллы:

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — 30 баллов;

Повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения — 40 баллов;

Передача управления транспортным средством человеку, находящемуся в состоянии наркотического опьянения — 40 баллов;

Неиспользование ремней безопасности водителем или пассажиром на переднем сиденье — 5 баллов;

Разговоры по мобильному телефону во время вождения – 15 баллов;

Отсутствие шлема у водителя и/или пассажира во время передвижения на мотоцикле или мопеде – 5 баллов;

Управление транспортным средством, в выхлопных газах которого содержится превышающий норму объем загрязняющих веществ — 10 баллов;

Управление транспортным средством, у которого неисправна тормозная система, механизм управления руля или прицеп, или вышли из строя фары, задние габаритные огни в темное время суток, или дворники во время снега и дождя, или нарушена герметичность системы питания двигателя — 5 баллов;

Управление транспортным средством, у которого кустарно переделан бак для горючего или установлена система природного газа, или конструкция транспортного средства изменена иным образом, и это не соответствует требованиям обеспечения безопасности — 10 баллов;

Управление транспортным средством человеком, у которого нет водительского удостоверения необходимой категории — 15 баллов;

Управление транспортным средством с тонированными стеклами — 5 баллов;

Повторное управление транспортным средством с тонированными стеклами – 10 баллов;

Управление транспортным средством с тонированными стеклами в третий и в последующие разы за год — 15 баллов;

Приведенные выше нарушения, которые вызвали легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека — 20 баллов;

Установка на транспортное средство специального мигающего сигнала и/или звукового сигнала и/или специального громкоговорителя и/или использование расцветки предназначенной для транспортных средств оперативных или специальных служб с нарушением правил установленных МВД Грузии — 15 баллов;

Указанное выше правонарушение, совершенное повторно — 20 баллов;

Препятствование движению тех транспортных средств, у которых включен специальный сигнал, или они осуществляют эскорт или провожают, кроме транспортных средств скорой помощи или спасательной службы — 10 баллов;

Препятствование движению автомобиля скорой медицинской помощи, пожарно-спасательной службы или полиции с включенным сигналом — 20 баллов;

Четыре последних правонарушения, за которыми последовало легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека — 40 баллов;

Вождение автомобиля несовершеннолетним (кроме тех у его есть права на вождение) или человеком, у которого нет водительских прав — 15 баллов;

Если это привело к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека — 25 баллов;

Повторное нарушение этой статьи за год — 30 баллов;

Управление транспортным средством без государственных номерных знаков или их изменение — 10 баллов;

Управление транспортным средством, которое не зарегистрировано по установленным правилам — 20 баллов;

Управление транспортным средством с чужими или скрытыми государственными номерными знаками — 40 баллов;

Побег водителя – участника дорожно-транспортного происшествия или его перемещение с места ДТП — 15 баллов;

Невыполнение требования об остановке транспортного средства полицейского — 25 баллов;

Последние действия, которые повлекли создание аварийной ситуации или препятствование дорожному движению — 35 баллов;

Превышение скорости более чем на 15 км/ч — 10 баллов;

Превышение скорости водителем, который осуществляет регулярные пассажирские междугородние, местные или международные перевозки — 20 баллов;

Превышение скорости, повлекшее аварийную ситуацию — 25 баллов;

Превышение скорости, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека — 40 баллов;

Нарушение водителем в отношении пешехода правил дорожного движения, предусмотренных статьей 25 закона «О дорожном движении — 5 баллов;

Повторное нарушение ПДД в отношении пешехода — 10 баллов;

Нарушение водителем правил дорожных знаков или указателей, буксирования, использования фар, звуковых сигналов или аварийных огней, учебного движения, движения в жилой зоне или ПДД, приоритета движений маршрутных такси и/или нарушение правил движения гужевого транспорта или участие в групповом движении на мотоциклах или других транспортных средствах, что препятствует дорожному движению или угрожает безопасности движения — 5 баллов;

Организованное перекрытие дороги транспортными средствами или участие в групповом движении в городе или населенном пункте, когда полностью перекрыта проезжая часть — 10 баллов;

Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, начала движения и/или маневрирования — 10 баллов;

Движение с нарушением крепления опознавательного знака на транспортном средстве — 5 баллов;

Несоблюдение требований приоритетного или запрещающего знака светофора или регулировщика, нарушение правил обгона, проезда на перекрестке или на железной дороге, создание препятствий другим транспортным средствам — 10 баллов;

Выезд за сплошную разделительную линию — 10 баллов;

Повторный выезд за сплошную разделительную линию за год — 20 баллов;

Пересечение сплошной линии и движение против потока транспортных средств — 30 баллов;

Несоблюдение требования знака «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», а также других требований о стоянке и остановки — 5 баллов;

Нарушение правил перевозки пассажиров или грузов или движение на негабаритином транспорте без согласования с уполномоченными органами — 10 баллов;

Нарушение правил безопасности при перевозке детей в транспортном средстве — 15 баллов;

Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров — 25 баллов;

В случае, если нарушения правил перевозки грузов и пассажиров привели к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожного или другого сооружения, а также имущества и тела человека — 30 баллов.

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