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21 мая в школах Грузии начинаются выпускные экзамены  

18:24, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия.  Школьники в Грузии будут сдавать выпускные экзамены  с 21 по 25 мая. Об этом сообщает  официальный сайт Национального центра экзаменов и оценок.

Выпускные экзамены пройдут приблизительно в 1,6 тысячи публичных школах Грузии и в них примут участие более 40 тысяч выпускников.

21 мая школьники будут сдавать экзамены по грузинскому языку и литературе, а также географии

22 мая  — экзамены по иностранному языку и биологии

23 мая  – экзамены по истории и физике

24 мая — по математике и физике

25 мая состоится экзамен по химии

Выпускные экзамены пройдут по принципу CAT (адаптированное тестирование на компьютере). С результатами экзаменов выпускники ознакомятся на месте.

 

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