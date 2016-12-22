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В Тбилиси открылась рождественская ярмарка изделий матушки Сидонии

16:42, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. В Тбилиси открылась рождественская выставка-продажа новых работ матушки Сидонии, которая известна своими украшениями и традиционной вышивкой ручной работы.

Выставка проходит в отеле «Музей» по адресу улица Орбелиани №8/10. Экспозиция продлится до 24 декабря. Вход свободный.

На выставке представлены плетеные браслеты и обручи, ювелирные изделия из серебра, а также женские национальные костюмы, созданные матушкой вместе с известным грузинским дизайнером Датуной Суликашвили.

Выставка матушки Сидонии благотворительная — все вырученные от продажи изделий средства будут направлены на создание центра паллиативной помощи детям на дому (хосписа).

Здесь же можно увидеть фотографии, на которых грузинские модели позируют в авторских украшениях матушки Сидонии.

«В разные годы у меня были проекты с Лашей Девдариани, Кахабером Цискаридзе и его группой «Ханумы», Датуной Суликашвили. Сегодня мы объединились и сделали эту выставку, чтобы развивать традиции грузинской вышивки, а также принести добро», — сказала матушка Сидония журналистам.

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