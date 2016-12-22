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Грузия станет партнером Полицейской службы Европейского Союза

18:07, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. В ближайшее время Тбилиси посетит директор Полицейской службы Евросоюза Europol Роб Уэйнрайт, чтобы оформить соглашение о сотрудничестве с Грузией. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

Это стало возможным после того, как несколько дней назад Европарламент на пленарном заседании утвердил проект соглашения о стратегическом и оперативном сотрудничестве между Грузией и Европолом.

«Оперативное партнерство с Европолом означает, что Грузия займет достойное место в полицейском союзе стран-членов ЕС», — отметил глава МВД Грузии.

По его словам, «это означает еще большую безопасность, более тесную коммуникацию с правоохранительными ведомствами Европы, более эффективную совместную борьбу с транснациональной преступностью».

«С помощью безопасного канала мы будем обмениваться оперативной информацией и персональными данными, принимать участие в единых следственных группах, организованных в Европоле, а также получать от Европола важную полицейскую информацию, основанную на анализе», — сказал Мгебришвили.

Кроме того, МВД Грузии направит в Гаагу, в штаб-квартиру Европола, связного офицера, который будет работать над установлением тесных связей со службой полиции ЕС, — заключил министр.

Помимо Грузии подобные соглашения у Европола оформлены с такими странами, не входящими в ЕС, как США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и Исландия.

Европейское полицейское ведомство Европол было создано в апреле 2006 года. Это правоохранительное учреждение, направленное на сотрудничество правоохранительных ведомств стран-членов ЕС в борьбе с транснациональной и организованной преступностью, международным терроризмом, торговлей наркотиками, отмыванием денег и прочее.

Тбилиси начал работу по сближению с полицейской службой ЕС с 2015 года. В июле 2015 года эксперты Европола посетили Грузию и положительно оценили качество защиты персональных данных.

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