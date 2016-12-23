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На узкоколейке Боржоми-Бакуриани запустят обновленный ретро-поезд «кукушка»

15:29, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. Старинная узкоколейная железная дорога, связывающая город Боржоми и соседний зимний курорт Бакуриани, начинает новую жизнь.

Уже через пару дней на линии начнут действовать обновленные поезда, которые в народе называют «кукушками». Составы отремонтировали, но их первоначальный внешний вид сохранился. Локомотив с прицепными вагончиками начнет следовать по маршруту 25 декабря.

Единственная в Грузии узкоколейка — это не только транспорт, это памятник железнодорожной техники конца XIX века и захватывающий аттракцион.

Боржоми и Бакуриани связывает 38-километровая трасса c редкой шириной колеи в 900 мм. Из-за частых спусков и подъемов поездка занимает 2,5 часа — это гораздо медленнее, чем на автомобиле, зато интереснее. Железная дорога проходит через горы. Пассажирам «кукушки» открываются необыкновенные виды Боржомского ущелья.

В компании «Грузинские железные дороги» сообщили, что узкоколейке Боржоми-Бакуриани в скором времени предоставят статус памятника национального культурного наследия.

Железная дорога появилась еще в конце XIX века специально для подвоза отдыхающих к минеральным источникам Бакуриани. В 1897 году из Англии привезли первый паровоз, а постоянное движение наладили в 1902. Тогда же построили депо и станции.

На своем пути «кукушка» проходит по мосту, который создан по проекту автора «Эйфелевой башни». Мост был заказан у инженера Гюстава Эйфеля братом российского императора Николая II — князем Михаилом Романовым.

Строительство моста началось в 1897 году на реке Цемисцкали. Монтаж на месте осуществлялся под руководством конструктора Бессариона Кебурия и завершился в 1902 году.

Мост в Боржоми и сегодня называют «Эйфелевым».

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