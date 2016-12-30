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На грузинском участке Баку-Тбилиси-Карс проведены первые испытания

12:42, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. На грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс проведены первые испытания с использованием дизельных локомотивов.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), строительство железной дороги на грузинском участке близится к завершению. В этой связи была опробована процедура смены колесных пар.

«В частности был проведен эксперимент по замене колесных пар по переходу с колеи шириной 1520 миллиметров на колею 1435 мм», — сказано в сообщении.

Испытание проводилось с использованием 40-тонного крана.

В Турции используются ж/д колеи европейского стандарта (ширина 1435 мм), в то время как в постсоветских государствах, в том числе в Азербайджане и Грузии, используется несовместимая с евроколеей железная дорога российско-советского стандарта (1520 мм). Именно поэтому на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс организованы специальные пункты смены колесных пар.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год.

На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллионов тонн грузов.

Дорога будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2017 года

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