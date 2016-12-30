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В Тбилиси комментируют идею о переименовании Южной Осетии

18:34, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. В Тбилиси прокомментировали инициативу цхинвальских властей о возможном переименовании Южной Осетии в Аланию.

На этой неделе Леонид Тибилов, который возглавляет оккупированный грузинский регион, заявил о том, что вопрос о переименовании Южной Осетии может быть вынесен на «референдум» в апреле 2017 года. Провести его планируется параллельно с «президентскими выборами».

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили сегодня сообщила, что подобная инициатива не имеет никаких законных оснований и не будет признана Тбилиси и международным сообществом.

«Мы никак не можем назвать это референдумом, поскольку он лишен каких-либо легитимных оснований. Министерство иностранных дел Грузии, все соответствующие ведомства правительства Грузии мобилизованы. Наши иностранные партнеры находятся в курсе дела. Это не первый случай, когда определенные процессы называют референдумом. Их результаты не имеют правовой силы, и в этом случае будет точно также», — сказала Цихелашвили журналистам.

После августовской войны 2008 года Москва объявила, что признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией, а Абхазию и Цхинвальский регион официально объявила оккупированными территориями.

Независимость грузинских территорий после 2008 года вместе с Россией признали только Никарагуа, Венесуэла и островное государство Науру.

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