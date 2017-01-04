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Литва отказалась выдать Москве экс-главу Антитеррористического центра Грузии

10:40, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Власти Литвы отказались выдать России задержанного в Вильнюсе экс-главу Антитеррористического центра Грузии Зураб Майсурадзе.

Генпрокуратура Литвы сообщила, что получила просьбу от РФ об экстрадиции Майсурадзе в конце прошлой недели. Ведомство приняло решение об отказе выдать Майсурадзе, сочтя дело политически мотивированным.

«Оценив собранный материал по делу Зураба Майсурадзе, был сделан вывод, что просьба о выдаче лица в связи с уголовным преследованием была предоставлена по политическим мотивам и в связи с осуществляемой внешней политикой РФ по отношению к Грузии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство отмечает, что «при рассмотрении просьбы иностранного государства об экстрадиции решение принимается без рассмотрения доказательств виновности лица».

Кроме того, литовским законодательством предусмотрено, что лицо (гражданин страны или иностранец), преследуемое по политическим мотивам, может не выдаваться другому государству.

Решение прокуратуры в ближайшее время должен подтвердить вильнюсский окружной суд.

Зураб Майсурадзе был задержан 3 декабря пограничниками в международном вильнюсском аэропорту после прибытия из Киева на основании ордера Интерпола, выданного по инициативе России.

Москва объявила Майсуразде в международный розыск по подозрению в совершении им преступлений, связанных с терроризмом. Майсурадзе прибыл в Литву для участия в празднике Международной ассоциации полиции по приглашению ее литовского отделения.

Сразу после задержания Майсурадзе официальный Вильнюс заявил, что не согласен с предоставленными Москвой аргументами для задержания бывшего руководителя антитеррористического центра Грузии.

Майсурадзе взяли под арест на 10 суток. Однако 7 декабря он был освобожден из-под стражи и доставлен в департамент уголовного преследования, а затем отпущен по решению прокуратуры.

Зураб Майсурадзе участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в сентябре 2012 года близ грузино-российской границы. Тогда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей из уроженцев Чечни и Панкисского ущелья Грузии. По официальной версии, были убиты 14 человек, включая троих силовиков.

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