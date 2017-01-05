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Компания Трампа вышла из проекта по строительству небоскреба в Батуми

11:24, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Компания новоизбранного президента США Дональда Трампа официально объявила о выходе из проекта по строительству небоскреба «Трамп Тауэр» в Батуми.

Информацию о расторжении сделки распространяет агентство Blomberg со ссылкой на совместное заявление компании Трампа Trump Organization и грузинской частной инвестиционной компании Silk Road Group.

В заявлении двух компаний, которое было направлено агентству по электронной почте, говорится, что принято решение «официально завершить разработку Trump Tower в Батуми».

Bloomberg называет сворачивание проекта в Батуми — «последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме». Ранее политические оппоненты Трампа неоднократно указывали, что его бизнес-интересы могут нанести ущерб внешней политике США, и, в особенности, в странах бывшего Советского Союза.

Агентство напоминает, что недавно Trump Organization объявила о завершении проекта по строительству небоскребов в Азербайджане и Бразилии. Источники в компании говорят, что эти решения были приняты на фоне появления неких коррупционных вопросов.

Соглашение о строительстве 47-этажного небоскреба было заключено с компанией американского магната в марте 2011 года в Нью-Йорке грузинской компанией Silk Road Group — это конгломерат с бизнес-интересами в сферах транспорта, телекоммуникаций, недвижимости и банковской деятельности.

Сумма сделки оценивалась в 250 миллионов долларов.

На церемонии подписания соглашения в Нью-Йорке присутствовал президент Грузии Михаил Саакашвили, а спустя год, в 2012 году, сам Дональд Трамп посетил Батуми. Во время визита в Грузию миллиардер был награжден правительственным орденом «Сияние».

Строительство батумского «Трамп Тауэра» и причала планировалось завершить к концу 2013 или началу 2014 года. Однако, проект был заморожен, так и не начавшись – в компании Silk Road Group объяснили это тем, что из-за финансового кризиса упал спрос на элитную недвижимость.

В ноябре 2016 года в Silk Road Group заявили, что готовы продолжить осуществление проекта.

Bloomberg связался с главой Silk Road Group Георгием Рамишвили. Он отказался прокомментировать агентству, почему проект все же решили свернуть. Он также не ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

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