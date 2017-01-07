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В Кутаиси на Рождество нашли брошенного младенца

15:10, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. Жители Кутаиси обнаружили на одной из улиц города оставленного новорожденного ребенка, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Маленькая девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Малышку доставили в городскую больницу Кутаиси. В настоящее время ее состояние оценивается медиками как стабильное, а здоровью ничего не угрожает.

В МВД Грузии сообщили телекомпании, что по факту начато следствие по 173 статье УК Грузии — «нарушение порядка усыновления или взятия на воспитание». Полиция проводит мероприятия по розыску.

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