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В Тбилиси состоялось рождественское шествие «Алило». ФОТО

20:58, Январь 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 января – Новости-Грузия. В день Рождества Христова, в Тбилиси прошло традиционное шествие «Алило».

Подарки участникам шествия передали депутаты парламента, сакребуло (городской совет), мэрии Тбилиси, а также президент Грузии Георгий Маргвелашвили и сотрудники его администрации.

«Сегодня, в этот прекрасный день, хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним праздником. Это день, когда в нас зарождается любовь к друг другу и способность поддерживать и разделять проблемы друг друга. Этот прекрасный ритуал — проявление нашей способности любить друг друга», — сказал Маргвелашвили.

История шествия «Алило» насчитывает уже 15 столетий.

Главной его целью является благотворительность — жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.

Участники «Алило» по традиции проходят через проспект Руставели, площадь Свободы, а также по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к патриархии, а после, к президентскому дворцу. Шествие завершается у кафедрального собора Пресвятой Троицы (Самеба).

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